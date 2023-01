Nach siebenwöchiger Spielpause nehmen die Damen des TV Kirchheimbolanden in der Landesliga 2 am Sonntag um 15 Uhr bei der SG TSG Deidesheim/Neustadt wieder Rhythmus auf. Ein schweres Auswärtsspiel steht auch den Mädels des BBC Fastbreakers Rockenhausen in der Landesliga 1 bevor.

„Trotz der langen Wettkampfpause sind wir bereits in der ersten Januarwoche wieder ins Training eingestiegen – auch wenn einige krank oder in Urlaub waren beziehungsweise mitten in den Abiturprüfungen steckten. Wir haben die Zeit genutzt, um unsere Laufwege zu optimieren“, erklärt TVK-Trainer Lennart Vatter. „Ich hoffe, dass sich die Trainingssituation in den kommenden Wochen bessert und wir uns vollständig auf die wichtigen Spiele vorbereiten können.“ Für das Wochenende gibt sich der Coach optimistisch. Er rechnet mit nahezu der Bestformation: „Nur eine Spielerin wird fehlen. Wir sind stark aufgestellt und gehen alle topmotiviert in die entscheidenden Saisonwochen.“

Trainingsfleiß eingefordert

Vatter warnt jedoch vor dem nächsten Gegner, auch wenn der TVK gegen den Sechsten klar in der Favoritenrolle ist. Neustadt habe ein solides Team, der hohe 60:24-Hinspielsieg dürfe nicht täuschen. Vatter erinnert an die bittere Niederlage aus der Vorsaison, um erst gar keine Überheblichkeit aufkommen zu lassen. „Wir haben diese Runde eine echt starke Gruppe beisammen und wollen weiter jedes Spiel gewinnen. Und vor allem Spaß und Spielfreude dabei haben. Ob das gelingt und wir am Ende ganz oben stehen, hängt an den Mädels und deren Trainingsfleiß“, meint der Übungsleiter. „Wir müssen viele schwere Auswärtshürden wie jetzt in Neustadt erst einmal nehmen. Und dann warten auch noch starke Gegner auf uns wie die TSG Maxdorf oder der direkte Rivale aus Nieder-Olm, gegen die wir nur in absoluter Topform gewinnen können.“

Die gute Leistung im letzten Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter TV Bad Bergzabern gibt den Fastbreakers eine Liga höher Kraft für den Saisonschlussspurt. Zwar ist die Chance auf einen Sieg beim Liga-Zweiten am Sonntag (16 Uhr) erneut verschwindend gering, dennoch will sich der BBC beim ASC Mainz III erneut gut aus der Affäre ziehen. In der vergangenen Woche punktete gleich die halbe Mannschaft beim Basketballclub. Diese Korbgefahr von mehreren Positionen wird das Team um Trainer Marcel Cullmann auch erneut brauchen, um mithalten zu können.