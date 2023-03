Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Oberliga-Spiel des TV Kirchheimbolanden beim TuS Treis-Karden war eines der besseren. Dennoch stand am Ende mit 77:57 (40:29) die 16. Niederlage im 18. Saisonspiel. Schon am Sonntag reist die Mannschaft von Eva Krause-Lott wieder in den Norden Rheinland-Pfalz’. Anpfiff im Koblenzer Stadtteil Horchheim (Sporthalle Erbenstraße) ist um 17.30 Uhr.

Gegen Treis-Karden war mehr Bewegung im Offensivspiel des TV Kirchheimbolanden als zuletzt. „Vernachlässigt“ hatten ihre Jungs das in den Partien zuvor, wie Krause-Lott betont. Entsprechend