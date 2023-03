Der TV Kirchheimbolanden spielt am Wochenende um den BVP-Pokal. Die TVK-Trainerin Eva Krause-Lott ist trotz enger Personaldecke zuversichtlich, die Zweitvertretung des 1. FC Kaiserslautern im Halbfinale am Samstag (18 Uhr) zu schlagen. Das Finale wäre am Sonntag, 17 Uhr. Austragungsort des Final-Four-Turniers ist die Kreishalle in Bad Bergzabern.

Wenn sich Eva Krause-Lott, die Trainerin des Landesligadritten TV Kirchheimbolanden am Samstagnachmittag mit all ihren verfügbaren Akteuren auf zum Final-Four nach Bad Bergzabern macht, dann würde theoretisch ein einziges, wenn auch großes, Auto dafür reichen. Weil der Termin des Finalturniers um den Pfalzpokal lange nicht klargewesen sei, habe ein Großteil ihrer Basketballer bereits private Termine. Besonders skurril: Die meisten der verhinderten Akteure werden am Samstag die Zweitligakicker des FCK im Fritz-Walter-Stadion anfeuern, während ihre Kollegen auf dem Parkett versuchen werden, die FCK-Basketballer aus dem Wettbewerb zu werfen.

„Obwohl wir nur mit fünf oder sechs Spielern nach Bad Bergzabern fahren werden, wollen wir das Spiel gegen den FCK natürlich gewinnen. In meinen Augen ist das möglich, schließlich haben wir vergangenes Jahr, in der Oberliga, fast immer nur zu fünft oder sechst gespielt“, sagt Krause-Lott trotz angespannter Personalsituation. Auch die Ergebnisse aus der kürzlich abgeschlossenen Landesligasaison sprechen für die Favoritenrolle der Jungs aus der Kleinen Residenz: Im November 2022 stand beim Auswärtsspiel in der Barbarossastadt am Ende ein klarer 93:74-Auswärtserfolg auf der Anzeigetafel. Das Rückspiel Anfang März entschieden die Kreisstädter ebenfalls für sich, wenn auch knapp mit 73:70.

Revanche im Finale möglich

Aus ihrem Regionalligakader werden die FCKler aller Voraussicht nach keine Akteure einsetzen können, mutmaßt Krause-Lott: „Die erste Mannschaft spielt parallel den BVRP-Pokal in Mainz, das wird Priorität haben. Dementsprechend hoffen wir auf eine gute Leistung und auf einen Sieg.“ In diesem Fall hätten die Korbjäger des TVK doch noch die Chance in dieser Saison um einen Titel zu spielen, nachdem sie auch in der Landesliga lange in der Spitzengruppe mitmischten und am Ende Rang drei erreichten. Gegner in einem möglichen Finale wäre entweder die klassentiefere SG Ludwigshafen/Frankenthal oder Landesligameister VT Zweibrücken, bei dem sich die Krause-Lott-Truppe dann für die beiden Niederlagen im Ligabetrieb revanchieren könnte. „Wir freuen uns, noch mal zusammen zu kommen und noch mal gemeinsam zu spielen“, sagt Krause-Lott, die mit Vorfreude auf die letzte(n) Partie(n) der Basketballsaison in das Wochenende geht.