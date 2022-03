Letztes Meisterschaftsspiel in der Saison 2021/2022: Noch ein Sieg und mit Schützenhilfe von Titelanwärter Eintracht Lambsheim dann als Tabellendritter der Landesliga 2 durch das Ziel gehen – das ist der Plan der Korbjägerinnen des TV Kirchheimbolanden. Am Sonntagabend treffen sie zuhause auf den TV Clausen.

Verliert der direkte TVK-Tabellennachbar SG TSG Deidesheim/Neustadt das Nachholspiel am Wochenende beim großen Liga-Favoriten, kann der TVK mit einem Sieg quasi auf den letzten Drücker am Weinstraßenteam vorbeiziehen. Einen eigenen Erfolg zum Saisonabschluss streben die Kreisstädterinnen am Sonntag um 18 Uhr gegen den TV Clausen (Sporthalle der Georg-von-Neumayer-Schule) aus zwei weiteren Gründen an: Zum einen würden die letzten Saisonpunkte dem Turnverein eine positive Saisonbilanz mit dann sechs Siegen und vier Niederlagen ins Logbuch schreiben. Zum anderen geht es danach in eine sehr lange Wettkampfpause. Erst nach den Sommerferien im September, in knapp einem halben Jahr, startet die neue Basketball-Saison in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz wieder.

Eine Spielklasse höher, in der Landesliga 1, hat die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen am Wochenende spielfrei. Die beiden noch offenen Nachholspiele werden erst im April ausgetragen. Wie in den letzten Tage mit der Spielleitung und den gegnerischen Teams abgestimmt, im Doppelpack in nur zwei Tagen. Quasi als Wochenend-Ausflug in die Südpfalz: Samstag, 9. April, beim BBV Landau (16 Uhr) und einen Tag später am Sonntag, 10. April, beim TV Bad Bergzabern (16 Uhr).