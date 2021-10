Die Ju-Jutsuka vom TV Kirchheimbolanden sind zwar ohne Siege, aber dennoch zufrieden von den Deutschen Meisterschaften in Maintal zurückgekehrt. Für einen von ihnen hielt die Meisterschaft aber eine besonders schmerzhafte Erfahrung bereit.

Mit Jeremy Uzoagba und Jan Selig schickte der TVK zwei Sportler auf die Matte. Betreut wurden sie, ebenso wie Tatjana Esemann (VfL Eppelsheim), vom rheinland-pfälzischen Landestrainer Bernd Mohr sowie von TVK-Coach Peter Finck.

Vor den Kämpfen ging es aber erst einmal zum Corona-Test, egal ob genesen oder geimpft. Auch Zuschauer waren in der Halle nicht zugelassen. Gekämpft wurde dann im Doppel-K.o.-System. So bestritt jeder Athlet zunächst zwei Kämpfe. Esemann, die in der Klasse bis 63 Kilogramm antrat, zeigte direkt ihre Klasse und führte zeitweise nach Punkten. „Leider musste sie sich ihrer Gegnerin knapp geschlagen geben. In ihrem zweiten Kampf traf sie auf eine Kämpferin der deutschen Nationalmannschaft“, erzählt Peter Finck. Auch diesen verlor die 24-Jährige.

Jan Selig (18) erwischte keinen guten Start ins Turnier und verletzte sich früh gegen den Hessen David Gester an der Schulter. „Jan hätte ohne seine Verletzung den Kampf durchaus für sich entscheiden können. Auch die nachfolgenden Kämpfe zeigten, dass er sicher Chancen auf eine hohe Platzierung gehabt hätte. Aber die Gesundheit des Kämpfers steht klar im Vordergrund. Es war richtig, keinen weiteren Kampf mehr zu machen“, sagte sein Trainer. Selig hatte seinen ersten Kampf aber noch zu Ende geführt, brachte seinen Gegner „mehrmals in Nöte und zwang ihn zu Boden“ – trotz Schmerzen.

Der 17-jährige Jeremy Uzoagba traf bei seinem zweiten Ju-Jutsu-Turnier überhaupt direkt auf Till Runge aus der deutschen Nationalmannschaft und verlor. In seinem zweiten Duell scheiterte er knapp nach Punkten an Max Wittkowski. „Jeremy überraschte in seinem zweiten Turnier durch seine starken Fähigkeiten im Boden sowie durch seine Hartnäckigkeit im Kampf“, berichtete Trainer Finck, der genauso wie Bernd Mohr zufrieden mit den drei Sportlern war. „Die Athleten des Bundeskaders mussten ganz schön dagegenhalten, um zu gewinnen“, so Mohr.