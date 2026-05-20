Bei den deutschen Schülermeisterschaften im Ju-Jutsu hat Joshua Selig die Goldmedaille gewonnen. Der Erfolg basiert auf einer Teamleistung.

In einem stark besetzten Teilnehmerfeld mit 14 Kämpfern zeigte Joshua Selig in Gelsenkirchen von Beginn an überzeugende Leistungen. Bereits in der ersten Runde traf er auf den starken Hessen Mykola Krutovoziuk, gegen den er sich schon bei den westdeutschen Meisterschaften durchgesetzt hatte. Auch diesmal ließ der TVK-Athlet keine Zweifel aufkommen und gewann souverän nach Punkten.

Im Finale entscheidet die Tagesform

Im zweiten Kampf wartete mit Julius Cyriax aus Thüringen ein Gegner, der vor allem auf Judo-Techniken setzte. Selig reagierte taktisch klug, verlagerte den Kampf in den Atemi-Bereich und dominierte mit kontrollierten Schlag- und Tritttechniken deutlich. Auch im Halbfinale ließ der TVK-Kämpfer nichts anbrennen. Gegen Andreas Scholl zeigte er erneut eine starke Vorstellung und zog mit einem klaren Sieg ins Finale ein.

Dort traf Selig auf Jonathan Jost, einen bereits international erfolgreichen Kämpfer. In einem hochklassigen Finale überzeugte Selig mit der stärkeren Tagesform und sicherte sich schließlich verdient die Goldmedaille. Entsprechend stolz zeigte sich Peter Finck nach dem erfolgreichen Wochenende: „Der zeitliche und organisatorische Aufwand unserer TVK-Trainer Harald Born, Markus Mayer und Bernd Mohr ist enorm. Ihre intensive Aufbauarbeit der vergangenen Jahre, mit vielen zusätzliche Trainingseinheiten haben sich nun ausgezahlt“, sagte er. „Für Joshua war es bereits die fünfte Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft – allein das ist schon eine herausragende Leistung. Dass er sich nun mit dem Meistertitel belohnen konnte, freut uns ganz besonders.“

Viel Zeit in Nachwuchsarbeit investiert

Auch für Trainer Bernd Mohr ist dieser Erfolg eine besondere Bestätigung seines langjährigen Engagements. Trotz der aufwendigen, mehrmals wöchentlichen Fahrten von Hermersberg nach Kirchheimbolanden investiert er seit Jahrzehnten viel Zeit in die Nachwuchsarbeit. Bei der Sportlerwahl am Montagabend betonte er: „Solche Momente entschädigen für den großen Aufwand und motivieren zugleich, weiterhin so viel Zeit und Herzblut in die Trainerarbeit zu investieren.“