Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Perfekter Saisonabschluss in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 2: Mit 48:36 (27:14) gewann die Damenmannschaft des TV Kirchheimbolanden am Sonntagabend das Nachholspiel gegen den TV Clausen und rückte damit auf den dritten Tabellenplatz vor. Eine gute Bilanz in der Spielrunde 2021/2022.

Mit sechs Erfolgen und vier Niederlagen gehen Kirchheimbolandens Korbjägerinnen zufrieden in die lange Sommerpause – ehe die neue Landesliga-Saison erst im September wieder startet. Nachdem der TVK