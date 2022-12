Die Korbjäger des TV Kirchheimbolanden erwarten am Samstag um 18 Uhr den VfL Bad Kreuznach zum letzten Heimspiel des Jahres in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz. Die Trainerin kann dabei voraussichtlich auf alle Spieler zurückgreifen.

Mit einem Heimsieg am abschließenden Spieltag könnten die Herren des TVK ein versöhnliches Ende des Basketballjahres 2022 feiern. Nach drei Siegen zu Saisonbeginn, unter anderem gegen den kommenden Gegner VfL Bad Kreuznach, folgte eine kleine Schwächephase für die Mannschaft von Eva Krause-Lott. Innerhalb einer Woche gingen die Jungs in den grünen Jerseys zweimal als Verlierer vom Parkett. Mit dem ASC Theresianum Mainz II und der VT Zweibrücken unterlag der TVK den aktuell Zweit- beziehungsweise Drittplatzierten. Dass die Trendwende dann ausgerechnet im Donnersbergderby gegen den BBC Fastbreakers Rockenhausen gelang, zeugt von der Leistungsstärke des Teams aus der Kleinen Residenz.

Mit einem Erfolg gegen den VfL Bad Kreuznach stünde der TVK gut da: Punktgleich mit eben jenen Teams aus Mainz und Zweibrücken wäre man mit 14 Punkten aus neun Spielen der erste Verfolger des Spitzenreiters aus der Ährenstadt. Im Konjunktiv allerdings spricht die erfahrene Trainerin der Mannschaft um Point Guard Christoph Flachs nur ungern und erinnert an die Leistungsstärke des kommenden Gegners: „Bad Kreuznach wird ein sehr unangenehmer Gegner sein. Das wird kein leichtes Spiel für uns. Das erste Saisonspiel hatten wir auch schon gegen sie und haben uns teilweise sehr schwergetan, am Ende aber mit 71:55 gewonnen. Wir haben uns seitdem aber weiterentwickelt und sind bereit für das Spiel.“

Positive Trainingswoche nach spielfreiem Wochenende

Leider konnte das Team, das vor zwei Wochen beim Auswärtssieg in Nieder-Olm so furios aufgetreten war und 123 Punkte erzielte, die Spiellaune am vergangenen Wochenende nicht weiter unter Beweis stellen. Da der Gegner TS Germersheim nur vier spielfähige Akteure zusammengebracht hätte, wurde das Spiel ins neue Jahr verschoben. Einen exakten Nachholtermin gibt es aber noch nicht. Die Trainerin ist mit der Trainingswoche hochzufrieden: „Wie es aussieht, werde ich am Wochenende alle Spieler zur Verfügung haben. Es steht das letzte Spiel des Jahres an, dafür haben wir uns eine Menge vorgenommen. Das Training war super, wir haben viel gespielt und viel geworfen. Wir sind bereit für Samstag.“ Ein Sieg würde in jedem Falle dafür sorgen, dass Ludwig Weinheimers Hoffnung auf den ersten Platz weiterleben dürfte. „Wenn wir konstant spielen, gibt es am Ende vielleicht eine Überraschung“, sagte er schon vorm Derby gegen Rockenhausen …