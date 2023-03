Das letzte Heimspiel der Landesligasaison endete für die Kirchheimbolandener Korbjäger in einem Schützenfest. Wie auch im Hinspiel war die DJK Nieder-Olm II chancenlos. Das Spiel endete 119:64. Doch der Mannschaft bleibt noch ein Ziel.

Mit 123:68 kehrten die Korbjäger des TV Kirchheimbolanden im Dezember 2022 vom Auswärtsspiel in Nieder-Olm zurück – was für ein Triumph nach einer grandiosen Leistung! Damals hofften die Spieler des TV Kirchheimbolanden noch, dass sie in der Meisterschaft ein Wörtchen um den Aufstieg in die Oberliga mitreden können.

Etwas anders bewertete Kirchheimbolandens Trainerin, Eva Krause-Lott, den erneut deutlichen Sieg gegen den gleichen Gegner am Samstagabend: „Nieder-Olm ist mit nur sieben Spielern angereist, darunter der Trainer. Das war kein Gegner, der als Gradmesser dient. Eigentlich war es eher eine U18-Mannschaft, die angetreten ist. Sie wollen die Runde ordentlich zu Ende bringen und sich dann für kommende Saison neu aufstellen.“ Gleich sieben der eingesetzten neun TVK-Spieler trafen zweistellig. Tom Dreyer (21) und Christoph Flachs (20) waren die erfolgreichsten Schützen.

Nur eine Heimniederlage – gegen Meister Zweibrücken

Die Übungsleiterin war zufrieden mit dem Spiel ihres Teams, vor allem weil das Zusammenspiel zwischen den Akteuren teilweise wunderbar anzusehen gewesen sei. Aufgrund des dominanten und leichtfüßigen Auftritts der Mannschaft rund um Christoph Flachs, der gleich sechs Mal mit Würfen von hinter der Drei-Punkte-Linie erfolgreich war, war auch die Stimmung unter den Zuschauern ausgelassen und positiv. Ein gebührender Abschluss der Heimspielsaison, denn generell zeigten die Jungs in den grünen Trikots im Verlauf der gesamten Runde speziell vor heimischem Publikum starke Leistungen.

Lediglich gegen den bereits feststehenden Meister, die VT Zweibrücken, musste die Krause-Lott-Truppe in eigener Halle eine Niederlage hinnehmen. „Klar, ist man ein bisschen traurig, dass das letzte Heimspiel nun vorbei ist. Immerhin ist es ein Stück weit Gewohnheit, dass man sich pro Woche zwei Mal zum Training trifft. Andererseits war es eine sehr intensive Saison und wir sind sicher alle auch mal froh, die Halle nicht von innen zu sehen. Schließlich wird es jetzt Frühling und jeder hat Zeit, auch mal andere Dinge zu planen“, beschreibt Krause-Lott ihre Gefühlslage.

Den letzten und auch höchsten Heimsieg der Saison feierten die Spieler um Mirko Friedrich, der von seiner Trainerin ein Extralob erhielt, noch lange nach Spielschluss in der Halle mit Bier und Pizza. Doch die Saison ist für den TV Kirchheimbolanden noch nicht beendet. Dem abschließenden Auswärtsspiel beim Tabellenneunten, der TS Germersheim, am Samstag (19 Uhr, Berufsschulturnhalle) folgt am ersten April-Wochenende das Final-Four um den Pokalsieg.