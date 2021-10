Das Gefühl täuschte die Verantwortlichen nicht – der BBC Fastbreakers Rockenhausen hat das letzte Meisterschaftsspiel in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 kampflos mit 20:0 Punkten gegen den SC Lerchenberg II gewonnen. Das entschied die Spielleitung. Am Wochenende geht es wieder auf dem Spielfeld rund.

Die Fastbreakers sind beim ASC Mainz III (Samstag, 13 Uhr) und eine Klasse tiefer, in der Landesliga 2, der TV Kirchheimbolanden bei Eintracht Lambsheim (Samstag, 16 Uhr), gefragt. Die Tabelle verrät nach dem ersten Spieltag: Es ist das „Spitzenspiel“ zwischen Tabellenführer TVK und dem Zweitplatzierten aus Lambsheim. Beide Teams gewannen ihre ersten Saisonspiele mit jeweils 15 Zählern Differenz. In der jungen Saison ist das wahre Leistungsvermögen der Mannschaften aber noch unklar.

Vor allem die komplett neugegründete Mannschaft aus Lambsheim wirkt wie eine Wundertüte – da sich dort fast nur Basketballerinnen aus umliegenden Vereinen mit teilweise jahrelanger Landesliga- und Oberliga-Erfahrung zusammengefunden haben. So bilden besonders ehemalige Leistungsträgerinnen der TSG Maxdorf und des TV Dürkheim den Kern der Eintracht. Mit Vanessa Kindler (27 Punkte) und Michelle Salge (21) zeigten sich dann auch bekannte Spielerinnen am ersten Spieltag besonders korbhungrig, die in früheren Jahren bereits zu den besten Werferinnen in der Pfalz zählten.

Wieder nur Außenseiter

In der eine Klasse höheren Landesliga 1 ist Rockenhausen beim Spitzenreiter in Mainz zu Gast. Die Rheinhessinnen siegten zweimal – 64:42 gegen TSG Maxdorf und 49:44 bei der DJK Nieder-Olm. Die Fastbreakers konnten mit dem jüngsten „Sieg“ am grünen Tisch die deutliche Auftaktniederlage in Bad Kreuznach wettmachen, ohne auf dem Feld gestanden zu haben. Der SC Lerchenberg II hatte vergangenes Wochenende kurzfristig abgesagt – Spielleiter Peter Poreba wertete Mitte dieser Woche die Partie für den BBC, die so von Spielmacherin Lilli Knoll auch erwartet wurde.

Jetzt können die Fastbreakers mit ausgeglichenem Punktekonto ohne Druck zum Favoriten aus Mainz fahren. Mainz wird sicherlich zu den Topteams der Landesliga 1 zählen – den Nordpfälzerinnen bleibt dort wohl nicht mehr als die Außenseiterrolle – doch selbst eine Niederlage würde das junge Teams des Basketballclubs nicht ans Tabellenende abrutschen lassen ...