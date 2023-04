Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweimal geht es in den Basketball-Landesligen 1 und 2 in die Ferne: Nach zwei Niederlagen zum Saisonauftakt sind die Damen des BBC Fastbreakers Rockenhausen beim Topteam TV Bad Bergzabern zu Gast (Samstag, 15.30 Uhr). Sie sind dort nur Außenseiter. Die Korbjägerinnen des TV Kirchheimbolanden nehmen dagegen den nächsten Sieg ins Visier: Sie treffen am Samstag (18 Uhr) auf die TSG Maxdorf.

Mit Optimismus blickt der neue, alte Trainer beim TV Kirchheimbolanden auf die neue Meisterschaftsrunde. Nach berufsbedingter kurzer Pause in der Rückrunde 2021/2022 ist Lennart Vatter wieder in