KIRCHHEIMBOLANDEN. Nicht nur die Damenmannschaft des BBC Fastbreakers Rockenhausen wurde am Wochenende in der Basketball-Landesliga Rheinhessen-Pfalz 1 ausgebremst, weil Gastgeber BBV Landau am Donnerstag vergangener Woche mehrere Corona-Verdachtsfälle im Team hatte (die RHEINPFALZ informierte in der Samstagsausgabe). Auch der TV Kirchheimbolanden eine Spielklasse tiefer konnte nicht spielen. Was hat sich beim TVK von Freitag auf Samstag verändert?

Gar nichts. Wie Abteilungsleiter Slavko Strock und Interimscoach Eva Krause-Lott mitteilten, sei die Partie am Freitagabend von der Spielleitung wegen einer Meldung des Gegners abgesetzt worden. Der TV Clausen informierte den TV Kirchheimbolanden und den Liga-Verantwortlichen Peter Poreba (Wörth), dass es seit Freitag eine mit dem Corona-Virus infizierte Spielerin in der Mannschaft gebe. Nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses musste nach den aktuell geltenden Vorgaben des Basketballverbandes die von Anfang Dezember nachgeholte Begegnung ein zweites Mal abgesagt werden. Auch damals hatte der TV Clausen einen „Corona-Fall“ gemeldet.

Ein neuer Termin steht noch nicht fest. Ausweichmöglichkeiten sind aber bis zum Saisonende Ende März noch reichlich vorhanden, da die einzigen beiden noch offiziell angesetzten Meisterschaftsspiele von „Kibos“ Korbjägerinnen erst für Mitte März (Samstag, 12.3., 18 Uhr, Heimspiel gegen TG 1846 Worms, und Samstag, 19.3., 14 Uhr, Auswärtsspiel bei der SG TSG Deidesheim/Neustadt) auf dem Programm stehen.