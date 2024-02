Schwerer Gang, kaum etwas zu erben: Die Korbjägerinnen des TV Kirchheimbolanden sind am Samstagabend um 18 Uhr in der Basketball-Landesliga 2 beim Topteam TV Oppenheim zu Gast.

Nach der vermeidbaren und auch nicht einkalkulierten Heimniederlage gegen den Tabellennachbarn SG TSG Deidesheim/Neustadt wartet mit den Rheinhessinnen des TV Oppenheim nun ein ganz anderer Brocken auf die Damen des TV Kirchheimbolanden. Oppenheim hat erst eine Niederlage kassiert und duelliert sich mit bereits neun Siegen im Gepäck mit dem punktgleichen Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern um die Meisterschaft und den Oberliga-Aufstieg.

Zu verschenken hat der kommende TVK-Gegner am Wochenende gar nichts, will er weiter im Titelrennen bleiben. Das Hinspiel verlor die Mannschaft um Trainer Sven Radloff in eigener Halle bereits deutlich mit 40:72 – auch dieses Mal sind die Nordpfälzerinnen krasse Außenseiterinnen.