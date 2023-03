Die Korbjäger des TV Kirchheimbolanden halten auch nach der knappen Derbyniederlage an ihrem Ziel fest, guten Basketball spielen zu wollen. Obwohl die Landesliga-Meisterschaft abgeschrieben ist, geht es für die Krause-Lott-Truppe noch lange nicht nur um die Goldene Ananas.

Wer dachte, nach dem Aus im Meisterschaftskampf würde den TVK-Basketballern die Motivation abhandenkommen, lag falsch. Zum Training kamen unter der Woche elf Spieler, so viele wie schon lange nicht mehr: „Das Training war gut, wir haben viel geworfen. Die Stimmung ist gut und natürlich trainieren wir weiter, um die restlichen Spiele zu gewinnen“, sagt Krause-Lott. In der Landesliga Rheinhessen-Pfalz rangieren die Kreisstädter mit 20 Punkten und sechs Zählern Rückstand auf die Spitze auf Platz drei. Am Samstag um 18 Uhr geht es in der Regionalen Schule gegen den 1.FC Kaiserslautern II.

Ein anderer Titel ist für das Team um Führungsspieler Tom Dreyer, gegen Rockenhausen bester Scorer, noch möglich: Im BVP-Pokal steigt nämlich am 1. und 2. April das Final-Four-Turnier, das den Pokalsieger ermitteln wird. Mit dabei auch der TVK. Die Kontrahenten sind Landesligakonkurrent VT Zweibrücken, SG Ludwigshafen/Frankenthal und der Sieger der Partie 1. FC Kaiserslautern II gegen BBC Rockenhausen.