Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Oberligist TV Kirchheimbolanden muss am Samstag (18 Uhr) nach zwei Niederlagen in Serien wieder in die Erfolgsspur kommen. Zu Gast in der Regionalen Schule ist eine Mannschaft ohne Trainer – der Turner Bund St. Johan (TBS) Saarbrücken.

„Es gibt keinen. Wir machen das unter uns“, erzählt Hamza Alazy mit einem Lächeln im Gespräch mit der RHEINPFALZ auf die Frage nach dem Trainer. Der 30-jährige Flügelspieler