Als Schauspieler hat Bernd Michael Lade bisher über 90 Kino- und Fernsehfilme gedreht. Dem Publikum ist er vor allem als Dresdner Hauptkommissar Kain an der Seite von Peter Sodann im „Tatort“ vertraut. Als Regisseur wirbt Lade derzeit für seinen Film „Der Zeuge“, in dem er zugleich die Hauptrolle spielt. Am Sonntag stellte er das Werk im Lauterer Union-Kino vor. Eine Begegnung.

„Der Zeuge“ ist nicht die erste Regiearbeit des gebürtigen Ost-Berliners. Nach einer Ausbildung zum Baufacharbeiter besuchte er zunächst die Ernst-Busch-Schauspielschule