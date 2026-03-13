Eine unnötige Niederlage gegen die SG Ludwigshafen/Frankenthal kostete den TVK wohl die Meisterschaft. Im Rückspiel will man sich diesmal schadlos halten.

Letztes Landesliga-Heimspiel in der Saison 2025/2026: Der TV Kirchheimbolanden empfängt am Samstagabend (18 Uhr, Sporthalle der Georg-von-Neumayer-Realschule) die SG Ludwigshafen/ Frankenthal. Das Team des TV Kirchheimbolanden hat noch eine Rechnung aus dem Hinspiel mit den Vorderpfälzern offen. Durch diese Hinrunden-Partie wurde die komplette Meisterschaftsrunde verändert. Denn die überraschende 89:90-Niederlage nach Verlängerung des TV Kirchheimbolanden beim Tabellensechsten spielte Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II in die Karten. Ab diesem Zeitpunkt kam es im Titelkampf nicht mehr nur auf das direkte Duell der beiden führenden Landesliga-Teams an. Die Mannschaft um Trainerin Eva-Maria Krause-Lott war auf Schützenhilfe angewiesen, die aber nicht kam.

Zu souverän, zu stark präsentierten sich die Roten Teufel im weiteren Saisonverlauf. Bis heute führt der 1. FCK die Tabelle noch ohne Niederlage an. Auch wenn im Rückspiel in Kirchheimbolanden die Lauterer bis ins letzte Viertel, teils sogar deutlich mit bis zu zehn Zählern Differenz, zurücklagen, gewannen sie auch diese Partie.

Abgefedert nach hinten

Eingreifen kann der Turnverein nicht mehr im Kampf um die Meisterschaft. Er ist aber aufgrund einer ebenfalls guten Saison zwei Spieltage vor Schluss bereits abgefedert nach „hinten“. Die Vizemeisterschaft ist den TVK-Cracks bereits jetzt nicht mehr zu nehmen.

Dennoch wollen Krause-Lott & Co. die restliche Runde nicht abschenken und noch zwei Siege in die Bücher bringen. Auch sitzt der Stachel noch tief nach der Pleite in Ludwigshafen. Kirchheimbolandens Korbjäger wollen Revanche für die Hinspielniederlage.

Seit Jahren positive Entwicklung

„Natürlich hätte das Team gerne die Meisterschaft gewonnen, doch viel wichtiger ist die seit Jahren positive Entwicklung in der Basketballabteilung. Wir haben uns entschieden, den Schwerpunkt auf die Jugendförderung zu legen und eigene Talente immer wieder in die Herrenmannschaft zu bringen“, erklärt Uli Schlicher, Vorsitzender des TV Kirchheimbolanden. „Diesen Weg gehen wir konsequent, weil den auch unsere Fans schätzen. Eine Mannschaft mit vielen Eigengewächsen trägt im Verein und auch in der Stadt oder Region in einem besonderen Maße zur Identifikation bei. Wichtig ist, den Schwerpunkt auf die Jugendförderung zu legen und dann im nächsten Schritt unsere Herrenmannschaft mit eigenen, in Kirchheimbolanden und Umgebung bekannten Spielern, aufzustellen. Das Gleiche gilt natürlich im weiblichen Nachwuchsbereich und für das Damenteam.“

Der TVK-Boss ist zufrieden. Mit dem großen Angebot, dem guten Miteinander und dem eingeschlagenen Weg in der Basketballabteilung. „Seit Jahren agieren wir erfolgreich in der Landesliga, belegen dort Spitzenplätze und bieten unserem Publikum in der überregionalen Meisterschaftsklasse attraktiven Basketball. Das ist wichtiger, als mit aller Gewalt eine Liga höher zu spielen“, sagt Schlicher. „Im Verein sind alle stolz über so viel Engagement, den klaren Fokus auf Jugendarbeit und die wichtige Nachwuchsförderung. Bezeichnend dafür ist, dass rund die Hälfte der 329 Mitglieder unserer Basketballabteilung Kinder und Jugendliche sind. Das ist eine tolle Entwicklung.“

Die Nachwuchs feuert an

Viele der TVK-Jugendlichen und „Basketball-Minis“ werden am Samstagabend wieder ihre Vorbilder lautstark anfeuern, damit es einen Sieg im letzten Landesliga-Heimspiel gibt. Und viele, die als Spieler heute das TVK-Trikot in der ersten Herrenmannschaft tragen, waren vor einigen Jahren selbst noch für die Jugendteams des TV Kirchheimbolanden auf Korbjagd.