Die Korbjäger der Landesliga Rheinhessen/Pfalz liefern sich ein enges Rennen im Kampf um die Tabellenführung. Am vergangenen Spieltag profitierte die Mannschaft des TV Kirchheimbolanden vom Ausrutscher des Konkurrenten aus Rockenhausen. Nun liegen vier Teams punktgleich auf den ersten Rängen.

„Wir fühlen uns richtig wohl in der Rolle des Jägers und konnten uns am vergangenen Wochenende noch einmal eine bessere Ausgangslage erarbeiten“, sagt die Trainerin Eva Krause-Lott nach dem 68:55 (35:28)-Auswärtssieg der TVK-Herren in Landau. Mit ASC Theresianum Mainz II, dem BBC Rockenhausen, der VT Zweibrücken und eben den Akteuren aus der Kleinen Residenz stehen gleich vier Teams punktgleich mit 16 Zählern auf den Plätzen eins bis vier. Dass der TVK mit einem Punkteverhältnis von 802:653 nur Vierter ist, stört die Übungsleiterin nicht. „Für gegnerische Teams ist es immer eine Extramotivation, gegen den Tabellenersten zu spielen. Deshalb ist es mir nicht unrecht, dass wir nur auf Platz vier stehen“, sagt sie.

Trainerin formuliert konkrete Restziele

Stolz ist die erfahrene Trainerin vor allem auf die starken Nerven ihres Teams. Mit dem Wissen, punktemäßig mit Tabellenführer Rockenhausen, der am Samstag überraschend mit 59:56 in Bad Kreuznach verlor, gleichziehen zu können, ließen ihre Schützlinge nichts anbrennen. Vor allem Tom Dreyer brillierte, kürte seine starke Leistung mit vielen Offensiv- und Defensivrebounds und letztlich 28 Punkten. Auch Christoph Flachs machte ein starkes Spiel, agierte meist als Aufbauspieler und erzielte 15 Punkte. Druck spüre man nach dem Oberligaabstieg im vergangenen Jahr keineswegs. Vielmehr seien die vergangenen Wochen der Beleg dafür, dass die eigene Marschrichtung und die kontinuierliche Verbesserung der Mannschaft der richtige Weg seien. „Nach wie vor lautet das Ziel, so viele Spiele zu gewinnen wie möglich. Über den Aufstieg machen wir uns keine Gedanken. Alle Top-Teams müssen noch gegeneinander spielen, eine Vorhersage über den restlichen Rundenverlauf zu treffen, ist fast unmöglich“, macht Krause-Lott klar.

Ludwig Weinsheimer, der die Partie in Landau verpasste und aktuell bester Scorer ist, fügt hinzu: „Es wäre schön, gegen jedes Team mindestens einmal zu gewinnen.“ Im Umkehrschluss würde dies bedeuten, dass die TVK-Korbjäger sowohl gegen Mainz II, als auch gegen Zweibrücken einen Sieg einfahren müssten. Denn in der Hinrunde ging der TVK gegen diese beiden Mannschaften leer aus. „Wenn wir uns nur auf uns konzentrieren, könnte es am Ende eine kleine Überraschung geben“, sagt Weinsheimer. Spaß haben, sich von Spiel zu Spiel verbessern und attraktiven Basketball spielen, gibt die Trainerin als Restziele aus. Die Gelegenheit, die nächsten Punkte zu sammeln, hat das Team am kommenden Dienstag im Nachholspiel gegen Germersheim.