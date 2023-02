Die Damenmannschaft des TV Kirchheimbolanden ist wieder Tabellenführer in der Basketball-Landesliga Rheinhessen/Pfalz 2 – dank des 59:48 (29:30)-Sieges im Nachholspiel gegen die TSG Maxdorf. Im Pokal lief es für die Donnersberger Klubs dagegen nicht ganz so gut.

Punktgleich hat sich das Team um Trainer Lennart Vatter aufgrund des Sieges im Hinspiel nun wieder vor den Titelkontrahenten DJK Nieder-Olm geschoben. „Gegen die TSG war es, wie schon im ersten Saisonmatch, ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Maxdorf spielte eine starke Zone, die TSG wurde über weite Strecken von ihren großen Spielerinnen getragen. Sie trafen in der ersten Halbzeit fast alles“, sagte TVK-Trainer Vatter. „Unsere defensiven Anpassungen wirkten dann entscheidend in der zweiten Hälfte. Gegen Maxdorf haben es alle Teams in der Liga schwer.“

Vatter war zufrieden mit der Leistung seines Teams. Zwar gab es nach starkem TVK-Beginn (18:10, 10.) einen längeren Durchhänger im zweiten Viertel, der im Führungswechsel zur Halbzeitpause resultierte. Doch die Spielerinnen fingen sich direkt nach dem Seitenwechsel wieder.

Dank Vatters taktischen Veränderungen riss der Turnverein im dritten Durchgang die Führung wieder an sich. Mit einem 16:9 gewonnenen vierten Viertel bauten die Nordpfälzerinnen ihren Vorsprung aus. Die große Ausgeglichenheit im TVK-Team war ausschlaggebend für den Sieg. So hatten nicht nur die beiden Topscorerinnen Emma Bauer und Judith Zumstein eine wichtige Aktie am Heimsieg, sondern auch viele andere zahlten sowohl defensiv als auch offensiv viel für das Erfolgserlebnis ein. Wie schon eine Woche zuvor nahm Dorothea Starck von der Bank kommend mit exzellentem Zweikampfverhalten und effizienter Reboundarbeit erneut eine wichtige Rolle ein. Auch Jessica und Meike Bauer trumpften in der Verteidigung groß auf.

Zweimal Pokal-Aus

Neben dem Nachholspiel stand für die TVK-Damen auch noch das „Gipfeltreffen“ des Damen-Viertelfinales um den Pfalz-Pokal an. Die Sensation war greifbar nahe. Beim Spitzenreiter der Landesliga 1, TV Bad Bergzabern, hielt der Underdog aus der Kreisstadt die Partie lange offen. Der Mannschaft um Lennart Vatter war das Meisterschaftsspiel einen Abend zuvor gegen die TSG Maxdorf nicht anzumerken. Drei Viertel lang gaben die TVK-Mädels den Ton in der Südpfalz an und führten lange. Das erste Viertel gewannen die Vatter-Schützlinge 15:10, sie lagen zur Pause mit 14 Zählern Vorsprung vorne und hatten auch nach 30 Minuten (46:40-Führung) noch alle Möglichkeiten. Erst in der Schlussphase wurden die Bad Bergzaberner Basketballerinnen ihrer Favoritenrolle gerecht. Mit dem 21:9 im vierten Viertel drehten die Einheimischen spät das eigentlich „ungleiche“ Duell in einen knappen 61:55 (19:33)-Erfolg.

Der BBC Fastbreakers Rockenhausen verlor mit einem Rumpfteam das Viertelfinalduell gegen die eine Klasse tiefer spielende SG TSG Deidesheim/Neustadt 34:58 (17:29). Damit findet das Top-Four-Finale um den Pfalz-Pokal 2023, der Saisonhöhepunkt auf regionaler Ebene, ohne die nordpfälzischen Basketball-Damenteams statt.