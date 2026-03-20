Für den TV Kirchheimbolanden läuft es in dieser Saison richtig gut und es läuft weiter: Nach dem letzten Spieltag wartet das Top-Four-Finale im April.

KIRCHHEIMBOLANDEN. Letzter Landesliga-Spieltag ohne Auswirkung auf die Saisonabschlussbilanz: Die Basketballer des TV Kirchheimbolanden sind am Samstag (19 Uhr) bei der TSG Heidesheim zu Gast. Mit einem Sieg will die Mannschaft um Trainerin Eva-Maria Krause-Lott erfolgreich die Meisterschaftsrunde abschließen und sich mit dem „richtigen Gefühl“ auf die Pokalendrunde nach den Osterferien einstimmen.

Alles andere als ein deutlicher Sieg wäre eine Überraschung – so stehen die Rheinhessen mit erst einem Erfolgserlebnis nach bislang 15 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Auch das Hinspiel in der Kleinen Residenz dominierten Kirchheimbolandens Korbjäger deutlich. Der 102:51-Kantersieg damals machte einen Klassenunterschied deutlich. Auch heuer werden die bislang so erfolgreich durch die Saison gekommenen TVK-Cracks alle Vorteile haben. Doch unabhängig vom Ausgang der Partie: Dem TVK ist der zweite Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen hinter dem Meister 1. FC Kaiserslautern II und vor dem Dritten ASC Mainz II, der schon zwei Niederlagen mehr auf dem Konto hat als die Kreisstädter.

63 Gegentreffer im Schnitt

Ist im Gesamtklassement der Turnverein „zweiter Sieger“, so sind die TVK-Cracks in anderen Kategorien die Besten in der Liga. Das soll aus TVK-Sicht auch nach dem letzten Spieltag so bleiben: „Kibo“ stellt die beste Abwehr der Liga – ein Erfolgsgarant, warum es diese Saison so gut lief. Nur knapp 63 Gegentreffer durchschnittlich pro Match kassierte das TVK-Team – eine starke Bilanz, die sogar im letzten Landesliga-Spiel weiter aufgebessert werden kann. Ebenfalls top: Tom Dreyer führt die Korbjägerliste der Landesliga an. Mit 20 Punkten pro Spiel ist der TVK-Topscorer im Abschluss so effizient in der Liga unterwegs wie kein anderer.

„Das war bislang bereits eine klasse Saison. Und sie ist noch nicht vorbei. Die Mannschaft spielte stark auf. Der zweite Platz ist ein gutes, eigentlich ein sehr gutes Ergebnis. Zumal Meister FCK II eine überragende Truppe beisammen hatte, bei der ja viele Spieler sogar zweigleisig in der Regionalliga auf Korbjagd gingen“, erklärte Slavko Strock, der Basketball-Abteilungsleiter beim TVK. „Vielleicht greifen wir nächstes Jahr im Kampf um die Meisterschaft neu an. Das Team hat, so glaube ich, Lust auf den Titel. Und warum sollen wir nicht auch mal mit so einer tollen Truppe in der Oberliga auflaufen? Wir haben viele Kerchemer Eigengewächse. Auch die ganz jungen Nachwuchsasse integrieren wir Schritt für Schritt. Eine starke Truppe um unsere erfahrene Trainerin, die Spaß macht und richtig gut harmoniert.“

Fokus auf die Jugend

Strock bestätigt, dass der Hauptfokus beim TV Kirchheimbolanden auf der Jugend liege und das auch so bleibe, selbst wenn nächste Runde das Ziel Oberliga bei der ersten Herrenmannschaft ein größeres Thema werden könnte. „Auch wenn jetzt der letzte Landesliga-Spieltag ansteht, werden wir die kommenden Wochen nicht beschäftigungslos. Für die Jugendlichen haben wir wieder ein großes Oster-Basketball-Camp organisiert und ein pfälzisches Endturnier im Jugendbereich werden wir ebenfalls demnächst ausrichten“, sagt Strock. „Richtig toll ist auch, dass wir dieses Jahr die Pokalendrunde bei uns in Kirchheimbolanden ausrichten können. Wir freuen uns riesig auf das Top-Four-Finale im April. Weil das einfach ein schöner Wettkampf zum Saisonabschluss im Aktivenbereich in der Pfalz ist, ein Zwei-Tages-Event inklusive der Halbfinal- und Finalspiele bei den Damen und Herren.“