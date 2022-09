Die Herren des TV Kirchheimbolanden können es also doch noch: Nach einer völlig verkorksten Oberliga-Saison, die mit dem Abstieg endete, gewannen die Herren in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz zum Auftakt mit 71:55 (40:27) beim VfL Bad Kreuznach.

„Endlich mal wieder ein Sieg“, sagte Trainerin Eva Krause-Lott nach der Partie. Denn die TVK-Herren holten in der vergangenen Runde gerade mal zwei Siege, dementsprechend mussten sie eine Klasse tiefer neu starten. Dort, zum Auftakt der Landesliga, legten sie mit einem starken ersten Viertel (25:11) den Grundstein zum Auswärtssieg. „Wir sind gut ins Spiel gekommen“, doch dann habe der VfL von Manndeckung auf eine 1-2-1-Zonenverteidigung umgestellt, und bereitete dem TVK damit einige Probleme. „Wir waren nicht gut in den Rebounds, beim Ausblocken in der Defense. Wir waren nicht gut gegen deren Verteidigung“, resümierte Krause-Lott. So verlor der TVK das zweite (15:16) und dritte Viertel (13:17), stellte danach seinerseits wieder von einer Zonenverteidigung auf Manndeckung um.

„Im letzten Viertel haben wir dann wieder Basketball gespielt, es auch mit 18:11 gewonnen. Kreuznach war aber unangenehm zu spielen, sie haben viele große Spieler“, so Krause-Lott. „Ludwig Weinsheimer war wieder dabei, das hat dem Spiel gut getan, Christoph Flachs hat sein erstes Spiel seit drei Jahren bestritten, sein Fuß hat gehalten, das war gut“, berichtete Krause-Lott von ihren Rückkehrern. Herausheben wollte die Trainerin keinen, will sich voll auf die Trainingswoche konzentrieren: „Wir müssen arbeiten, dass das Spiel besser wird, sowohl in der Defense als auch im Angriff und vor allen Dingen auch was das Ausblocken angeht, also eigentlich Basics. Aber das werden wir diese Woche hinkriegen.“

So spielten sie

TV Kirchheimbolanden: Ludwig Weinsheimer (16), Tom Dreyer (12), Christoph Flachs (11), Sebastian Kupczyk (10), Sven Radloff (10), Sebastian Bungert (3), Lukas Jäger (3), Philipp Reis (3), Marc André Noll (2), Lennart Vatter (1)