Nach einem spielfreien Wochenende hat Verbandsligist TuS Rüssingen zwar die Tabellenführung eingebüßt, ist aber immer noch punktgleich mit dem aktuellen Spitzenreiter Bienwald Kandel. Um weiterhin oben mitzumischen, soll am Samstag, 18 Uhr, gegen SV Phönix Schifferstadt der zweite Heimsieg eingefahren werden.

An den morgigen Gegner hat man auf Rüssinger Seite durchaus gute Erinnerungen, auch wenn es schon über sechs Jahre her ist. Im Mai 2014 duellierte sich der TuS mit den Schifferstädtern um den Aufstieg in die Verbandsliga. Mit zwei knappen Siegen setzten sich die Rüssinger durch und schafften erstmals den Sprung in die höchste Spielklasse des Verbandes. Von den damaligen Helden ist außer Trainer Akgün Yalcin aber niemand mehr bei den Nordpfälzern aktiv.

Die Spielpause haben die Rüssinger zum Durchatmen genutzt. „Wir haben normal trainiert, aber die Pause war ganz gut. Meine Mannschaft hat eine kraftzehrende Spielweise, läuft sehr viel“, sieht Yalcin den spielfreien Sonntag durchaus positiv. Entsprechend sind seine Hoffnungen für das Spiel gegen Vorderpfälzer: „Alle Mann an Bord, die Form ist gut und das bleibt auch hoffentlich so.“

Aufwärtstrend bei Phönix

Dem Kontrahenten zollt er Respekt, schätzt ihn als „eine junge, schnelle Mannschaft ein“, die er als „unangenehmen Gegner“ in Erinnerung hat. Als Neuling mussten die Schifferstädter offensichtlich zum Saisonbeginn Lehrgeld bezahlen, haben die ersten beiden Spiele verloren. Dann hievten sie den TuS mit einem Sieg gegen Kandel an die Tabellenspitze und legten am vergangenen Wochenende ein klares 3:0 gegen Rülzheim nach.

„Schifferstadt musste sich wohl erst an die Liga gewöhnen und hat seine Erfahrungen gemacht. Offensichtlich sind sie jetzt angekommen und werden uns das Leben schwer machen. Trotzdem wollen wir möglichst weiter oben bleiben“, hofft Yalcin auf den zweiten Heimsieg.