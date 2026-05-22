Stetten lässt nichts anbrennen und wird Meister. Die beiden punktgleichen Zweitplatzierten aus Bolanden und Ramsen bestreiten ein Entscheidungsspiel.

Die Meisterfrage in der Fußball-B-Klasse Kaiserslautern/ Donnersberg ist geklärt. Der TuS Stetten sicherte sich am Donnerstagabend beim letzten Saisonspieltag mit einem klaren Heimsieg die Meisterschaft und wird damit in der kommenden Runde in der Fußball-A-Klasse spielen. Die Entscheidung, wer sich die Vizemeisterschaft in der B-Klasse geholt hat, ist unterdessen vertagt. Sowohl der TuS Bolanden als auch der TuS Ramsen gewannen ihre Heimpartien am Donnerstag. Da beide Teams die gleiche Anzahl an Punkten (51) haben, muss ein Entscheidungsspiel angesetzt werden. Einen Termin und einen Ort – die Begegnung muss auf einem neutralen Platz ausgetragen werden – standen am Freitag noch nicht fest.

Stetten hat Gegner im Griff

Der Sekt war beim TuS Stetten bereits kalt gestellt. Vor 250 Zuschauern tat sich der Tabellenführer in der Heimpartie gegen den bereits als Absteiger feststehenden Tabellenvorletzten TSG Kerzenheim anfangs schwer. Doch dann gelang Sebastian Skiendziel der 1:0-Führungstreffer für die Löwen (22.), nur sechs Minuten später legte Janik Butz das 2:0 nach. In der Folge hatte Stetten die Partie im Griff. Die Kerzenheimer wollten zwar, aber waren dann doch in der Offensive zu limitiert.

Nach dem 3:0 (67.) für Stetten durch Thilo Opper gingen die Vorbereitungen für die Jubelfeier schon los. Opper machte dann mit dem 4:0 (76.) auch vorzeitig den Deckel drauf. Die Kerzenheimer verkürzten zwar in der Schlussphase durch Lukas Goerg noch einmal auf 1:4, doch Lars Horlacher stellte mit dem 5:1 (88.) nur wenig später den alten Abstand wieder her. Der TuS Stetten (53 Punkte) war kurz darauf Meister und Aufsteiger.

Alsenborn II muckt auf

Sowohl der TuS Bolanden als auch der TuS Ramsen mussten bei ihren Partien am Donnerstag auf heimischem Platz doch noch mal richtig kämpfen. Die Gegner sorgten dafür, dass den beiden Teams nichts geschenkt wurde. Die Bolander taten sich gegen den SV Alsenborn II schwer. Doch der TuS-Anhang – 120 Zuschauer sahen das Spiel an einem Wochentag – durfte nach 28 Minuten das erste Mal jubeln. Nils Merz gelang das 1:0 (28.) für den TuS.

In der zweiten Hälfte blieb es spannend. Riesenjubel gab es bei Bolanden, als Leonard Meyer auf 2:0 (72.) erhöhte. Doch die Nerven wurde noch einmal belastet. Salvatore Gerling verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:2 (74.), die Partie blieb spannend. Doch letztlich holte der TuS Bolanden die drei Punkte und muss jetzt ins Entscheidungsspiel. TuS-Trainer Jörg Bechtel, der nach der Spielzeit bekanntlich seinen Hut nimmt, nahm es gelassen: „Wir haben eine tolle Saison gespielt, das alles ist jetzt Bonus.“

Ramsen träumt weiter vom Aufstieg

Der TuS Ramsen musste in seiner Begegnung gegen die TSG Albisheim einen Schockmoment überstehen. Denn nach 180 Sekunden lagen die Keiler vor 80 Zuschauern auf dem eigenen Rasenplatz zunächst mit 0:1 (3.) zurück. Sven-Gabor Zimmer hatte die Albisheimer in Front gebracht. Danach drückte aber der Favorit. David Weihrauch glich zum 1:1 (15.) aus und nur wenig später hatte der Ramser Spielertrainer Jan Zimmer mit dem 2:1 (19.) die Partie für seine Mannschaft gedreht. Doch die Albisheimer schlugen noch einmal zurück. Josua Stoll erzielte das 2:2 (27.) – und zur Pause hatte der TuS den zweiten Platz eigentlich verspielt.

Doch die Ramser kamen engagiert aus der Halbzeitpause zurück und hatten in der Folge auch ein Chancenplus. Fabricio Mouthino erlöste den eigenen Anhang mit dem 3:2 (63.). Spielertrainer Zimmer macht mit seinem Treffer zum 4:2 (86.) kurz vor Schluss den Deckel drauf. Die Ramser dürfen somit weiterhin vom Wiederaufstieg in die A-Klasse träumen.