Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der TuS Stetten hat in der B-Klasse eine solide Saison gespielt. Für das Team um Coach Johannes Henrich stand am Pfingstwochenende noch mal ein Highlight an. Ein 110-köpfiger Tross machte sich von der Pfalz auf an die Schweizer Grenze. Henrich selbst ist für die Saison 2023/24 noch auf der Suche nach einem spielenden Co-Trainer.

Mit 47 Punkten und 75:48 Toren belegte der TuS 1860 Stetten nach Beendigung der Meisterrunde einen soliden sechsten Platz. Lediglich zwei Punkte hinter dem Tabellenvierten SV Alsenborn II und einen Punkt