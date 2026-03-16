Verbandsligist TuS Steinbach hatte bei der favorisierten SG Hüffelsheim den Dreier schon in der Hand – und ließen die Punkte in der Schlussphase noch fallen.

Durch die unglückliche 1:2 (0:0)-Auswärtsniederlage vor 150 Zuschauern beim Ligasechsten SG Hüffelsheim ist der TuS Steinbach wieder auf den letzten Tabellenrang der Verbandsliga zurückgefallen. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist weiter sehr groß.

„Diese Niederlage tut natürlich sehr weh“, sagte ein enttäuschter und frustrierter Steinbacher Spielertrainer Daniel Ghoul nach der Partie in Hüffelsheim. Seine Mannschaft war ganz nah an der Überraschung. Und der Dreier hätte den gebeutelten Donnersbergern auch so gut getan. Letztlich sollte es nicht sein. „Unser Plan ist eigentlich voll aufgegangen“, sagte Ghoul und betonte: „Wir haben im Kollektiv erstklassig verteidigt. Die Hüffelsheimer sind individuell so stark, aber wir haben das sehr gut gemacht. Was auf unser Tor kam, hat dann unser Keeper gut gehalten.“ Auch der Hüffelsheimer Coach André Weingärtner zollte den unterlegenen Steinbachern nach der Partie ein großes Lob: „Der TuS hat es uns wirklich ganz schwer gemacht. Die sind über sich hinausgewachsen.“

Der Plan geht erst einmal auf

Die Steinbacher standen wie erwartet sehr tief und lauerten auf Konterchancen. In der 24. Minute ging die Strategie voll auf. Ein Missverständnis des Hüffelsheimer Torwarts Marc Becker und seines Verteidigers Niclas Mörbel führte zur Führung des Außenseiters. Angreifer Maximilian Selz sprintete dazwischen und erzielte das 1:0 für die Steinbacher. Die Platzherren benötigten dann erst einmal ein paar Minuten, um sich von dem Schock zu erholen. Kurz vor der Halbzeitpause hatten die Steinbacher aber Glück, dass Mailk Yerima nur den Pfosten traf (40.).

Im zweiten Durchgang intensivierte Hüffelsheim den Druck. Immer mehr stand nun der Steinbacher Keeper Klaus Siebecker im Blickpunkt. SG-Angreifer Tim Reidenbach scheiterte aus guter Position am TuS-Schlussmann (66.). Hüffelsheim-Coach Weingärtner wechselte zweimal: Christian Hahn und Tim Müller kamen in die Partie. Damit hatte der SG-Trainer seine Joker gezogen. Beide hoben das Offensivspiel des Favoriten auf ein neues Niveau.

Ein Punkt wäre wie ein Sieg

„Das ist schon Wahnsinn, was die Hüffelsheimer da an Qualität einwechseln können“, sagte auch der Steinbacher Spielertrainer Ghoul, dessen Team ab der 85. Minute auf die Verliererstraße kam. Der eingewechselte Hahn überwand den guten Siebecker im Steinbacher Tor zum 1:1 (85.). Die Hüffelsheimer drückten danach weiter. Beim TuS schwanden die Kräfte. Dennoch war das Unentschieden möglich. In der Nachspielzeit bekam Hüfffelsheim aber eine weitere Großchance. Eine Flanke von Tim Krafft vollendete Niclas Mörbel mit einem tollen Flugkopfball zum 2:1 (90.+2). Wenig später war Schluss.

„Ein Punkt wäre schon wie ein Sieg gewesen“, sagte der Steinbacher Spielertrainer Daniel Ghoul, nachdem seine Mannschaft trotz guter Leistung wieder einmal leer ausgegangen war. Der SV Morlautern hat die Steinbacher in der Tabelle wieder überholt und gab den Donnersbergern die Rote Laterne zurück. Der Rückstand des TuS auf den ersten Nichtabstiegsrang, den derzeit der FK Pirmasens II belegt, beträgt neun Zähler. Allerdings haben die Steinbacher noch ein Nachholspiel. Dennoch: Die Luft in der Verbandsliga Südwest wird für die Donnersberger immer dünner.