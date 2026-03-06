Den letzten Platz in der Verbandsliga hat der TuS Steinbach abgegeben. Entsprechen selbstbewusst will er das erste Heimspiel nach der Winterpause angehen.

Für den Verbandsligisten TuS Steinbach steht am Sonntag um 15.15 Uhr ein wichtiges Heimspiel an. Die abstiegsbedrohten Donnersberger empfangen in ihrem ersten Heimspiel nach der Winterpause den Tabellenachten TuS Hohenecken. Die eigentliche Premiere in 2026 vor eigenem Publikum gegen den FC Basara Mainz wurde ja vor wenigen Wochen abgesagt.

Nach dem wichtigen 2:1-Auswärtssieg bei der TSG Bretzenheim in der vergangenen Woche hat sich der TuS Steinbach wieder einen Platz nach oben geschoben. Das Team ist mit zwölf Punkte nun nicht mehr Ligaschlusslicht, belegt derzeit den vorletzten Rang. Neuer Tabellenletzter ist nun der VfB Bodenheim mit zehn Zählern. Die Steinbacher haben sieben Punkte Rückstand auf den Ligazwölften TSG Bretzenheim, der den ersten Nichtabstiegsrang innehat. Es ist noch alles drin für den TuS. Entsprechend selbstbewusst geht die Mannschaft von Trainer Daniel Ghoul in die nächste Begegnung.

Unglückliche 3:4-Niederlage

„Wir sind wirklich hochmotiviert“, sagt der Steinbacher Coach vor der Partie. Gerade das Hinspiel hat sein Team noch gut im Kopf. Damals unterlag Steinbach in Hohenecken äußerst unglücklich 3:4. „Wir haben damals zwei völlig unnötige Elfmeter bekommen, haben den Hoheneckern vier Geschenke gemacht. Die hatten aus dem Spiel kein Tor gemacht, den Treffern gingen Fehler von uns voraus. Da haben wir noch etwas gutzumachen. Ich hoffe, dass meine Spieler sich an das letzte Spiel gegen Hohenecken erinnern. Die Parte damals hätten wir nicht verlieren müssen“, betont der Trainer und fügt hinzu: „Das ist sicher die bitterste Niederlage in der Vorrunde gewesen.“

Allerdings plagt den TuS aktuell eine Stürmerproblematik. Mit Ricki Schander fehlt ein wichtiger Offensivspieler, Nils Frey ist angeschlagen und Mark Knapp wird am Wochenende wegen seiner Hochzeit ebenfalls nicht zur Verfügung stehen. Mohamed Lamine Jalloh probierte es gegen Bretzenheim, musste aber nach wenigen Minuten wieder abbrechen und ausgewechselt werden. Er fällt auch gegen Hohenecken aus. „Leider sieht es personell nicht so gut aus. Im Angriff gehen uns gerade die Akteure aus. Wir müssen wohl am Sonntag vorne ganz kreativ werden“, sagt Daniel Ghoul mit Blick auf seine mögliche Aufstellung.

„Eine sehr gute Truppe“

Der Trainer weiß zudem um die Qualität des Gegners. Der TuS Hohenecken habe zuletzt starke Leistungen gezeigt und unter anderem gegen den FK Pirmasens II ein 2:2 geholt, obwohl dieser Spieler aus dem Oberliga-Kader eingesetzt hatte. „Das war in der vergangenen Woche, einen Spieltag zuvor haben sie zu Hause Eintracht Bad Kreuznach mit 6:2 abgeschossen. Da müssen wir defensiv auf jeden Fall sehr gut stehen, das ist eine sehr gute Truppe“, sagt der Spielertrainer.

Für den TuS Steinbach wird es daher darauf ankommen, trotz der personellen Probleme den Schwung aus dem Bretzenheim-Sieg mitzunehmen. Mit einem weiteren Erfolg könnten die Steinbacher im engen Abstiegskampf der Verbandsliga einen wichtigen Schritt machen. „Wir haben gegen Hohenecken etwas gutzumachen, gehen deshalb auch ganz klar auf den Dreier“, sagt Ghoul.