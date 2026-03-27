Verbandsligist TuS Steinbach schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Ligaverbleib. Doch erst einmal stehen Spiele gegen absolute Hochkaräter an.

Am Samstag, 16 Uhr, muss der TuS Steinbach in der Fußball-Verbandsliga beim FC Bienwald Kandel antreten. Der starke Aufsteiger kämpft darum, vielleicht doch noch einmal um den zweiten Tabellenrang mitspielen zu können. Die Steinbacher gehen zwar als Außenseiter in das Auswärtsspiel beim Tabellenvierten. Doch TuS-Spielertrainer Daniel Ghoul ist guten Mutes und gibt sich selbstbewusst. „Unsere Personalsituation ist so gut wie schon lange nicht mehr. Es gibt einen Kader mit Alternativen, wir werden eine volle Ersatzbank haben am Samstag“, sagt der Steinbacher Coach und betont: „Wir haben unter der Woche richtig gut trainiert. Der Trainingsbetrieb im neuen Jahr läuft auch insgesamt schon sehr ordentlich.“

Die wichtige Rolle der Ersatzspieler

Ghoul ist sich der Konstellation im anstehenden Spiel durchaus bewusst: „Wir werden natürlich als der Underdog in diese Partie gehen. Der FC Bienwald spielt als Aufsteiger eine überragende Saison. Sie haben eine tolle Offensive. Wir dagegen stecken ja immer noch hinten drin, tragen eine kleine Schlacht mit dem SV Morlautern und dem VfB Bodenheim um den letzten Tabellenplatz aus. Vom Gefühl her bist du dann eben der klare Außenseiter.“

Aber: Der Steinbacher Spielertrainer sieht auf jeden Fall eine Chance, auch in Kandel zu überraschen. „Wenn wir Energie auf den Platz bekommen, wenn die Jungs sich gegenseitig unterstützen, jeder für jeden kämpft, dann haben ist sicher auch gegen Kandel etwas drin. Dass wir das drauf haben, haben wir ja am vergangenen Wochenende beim 1:0-Sieg gegen Waldalgesheim bewiesen“, sagt Ghoul, der bemerkt: „Auch die Ersatzspieler spielen für den Erfolg eine große Rolle. Sie pushen von außen und wenn sie ins Spiel kommen, bringen sie neue Impulse.“

Kandels eindrucksvolle Offensive

Der FC Bienwald Kandel hat bislang 39 Punkte in dieser Spielzeit geholt. Damit liegen die Südpfälzer elf Zähler hinter dem Zweiten Jahn Zeiskam. Mit 61 Toren haben die Kandler hinter Spitzenreiter TuS Mechtersheim (67 Tore) und gemeinsam mit dem Sechsten SG Hüffelsheim (61) die zweitbeste Offensive der Liga. Vor allem Yasin Özcelik erwies sich mit 17 Toren als sehr treffsicher. Zusammen mit Deniz Darcan und Christian Liginger (beide elf Treffer) dürfte der Angreifer der Steinbacher Defensive am Samstag vielleicht größere Probleme bereiten.

„Wir fahren nach Kandel, um dort weiter Punkte zu holen“, sagt Daniel Ghoul. Der Abstand zum rettenden Ufer, wo die SG Eintracht Bad Kreuznach mit 23 Punkten steht, beträgt derzeit acht Punkte für die Steinbacher. „Wir werden nicht aufgeben. Wir wollen alles versuchen, in Kandel zu gewinnen“, sagt Daniel Ghoul.

Weitere Spitzenteams folgen

Die Steinbacher stehen nach Ostern dann vor einer englischen Woche. Am Mittwochabend (8. April) empfängt der TuS um 19.30 Uhr auf dem heimischen Rasenplatz den Ligadritten FC Basara Mainz, der ebenfalls noch um seine Chance auf den Vizemeistertitel kämpft. Am Samstag, 11. April, kommt dann der Zweite TB Jahn Zeiskam nach Steinbach. Harte Aufgaben für den TuS.

Punkte wäre daher gegen Kandel schon immens wichtig, um in den Duellen mit den direkten Konkurrenten im Kampf um den Ligaverbleib in der Endphase der Saison alles noch in der eigenen Hand zu haben.