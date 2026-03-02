Verbandsligist TuS Steinbach hat seine Aufholjagd gestartet. Das Team feierte einen Auswärtserfolg und gab damit erst einmal die Rote Laterne in der Liga ab.

Die Steinbacher stehen nach dem 2:1 (2:0)-Sieg bei der TSG Bretzenheim bei zwölf Punkten. Durch den Dreier reduzierte der TuS den Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang auf sieben Zähler. Und die Steinbacher haben ja noch ein Nachholspiel. „Natürlich sind wir froh, dass wir mit einem Dreier gestartet sind, der Sieg war sehr, sehr wichtig, vor allem wenn man dann auch sieht, dass die anderen Teams wie der TuS Marienborn und der FK Pirmasens II auch gepunktet haben“, sagte der Steinbacher Spielercoach Daniel Ghoul und betonte: „Wir müssen jetzt an den anderen Teams dranbleiben.“

Die Steinbacher waren im ersten Durchgang die bessere Elf. Nach einem langen Ball aus der eigenen Hälfte gewann der TuS-Coach, der im Angriff seines Teams startete, das Laufduell gegen seinen Bretzenheimer Gegenspieler Luca Scherer und tauchte plötzlich alleine vor dem Tor der Mainzer auf. TSG-Keeper Tim Heberer kam aus seinem Kasten, doch Ghoul hob den Ball über den Schlussmann und durfte wenige Augenblicke später über das 1:0 (23.) für sein Team jubeln. Die Steinbacher standen defensiv sehr gut, ließen nur in der ersten Spielhälfte nur wenig zu. Der TuS lauerte auf Ballgewinne, um schnell zu kontern.

Heimteam drückt

Fünf Minuten vor der Halbzeitpause klappte das erneut. Stürmer Ricki Schander schloss einen Steinbacher Konter mit dem 2:0 (40.) ab. „Danach hatten wir noch einige hochkarätige Umschaltsituationen, leider haben wir das dritte Tor dann nicht nachgelegt, haben falsche Entscheidungen getroffen “, sagte Ghoul. Die Steinbacher hatten dann Glück, dass die Bretzenheimer zwei klare Chancen kurz vor der Pause nicht nutzen. Jakub Koutny (42.) und Nick Zimmermann (45.) vergaben den möglichen Anschlusstreffer für die Mainzer.

Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Platzherren den Druck. Koutny (50.) und Tamim Noory (60.) vergaben weitere Bretzenheimer Hochkaräter. Acht Minuten vor Ende gelang der TSG dann aber das 1:2 (82.). Serdal Günes verwandelte einen Foulelfmeter zum Anschlusstreffer der Mainzer. Die TSG drückte danach noch einmal, ohne aber noch klare Tormöglichkeiten herauszuholen. Die Bretzenheimer spielten auch die letzten Minuten in Unterzahl, da Kadir Aygurlu eine Zeitstrafe bekam (84.).

Sieg gibt einen Schub

„Der Elfmeter war unnötig, so mussten wir noch einmal zittern, aber die Mannschaft hat das gut gemacht und sich mit dem Dreier am Ende auch belohnt“, betonte Ghoul nach dem Arbeitssieg am Ende. „Die Stimmung war nach dem Spiel natürlich sehr gut. Dieser Dreier gibt einen Schub, nun wollen wir am kommenden Wochenende in unserem Heimspiel am Sonntag gegen den TuS Hohenecken den nächsten Dreier einfahren“, sagte Ghoul. Neues Ligaschlusslicht in der Verbandsliga ist nun der VfB Bodenheim, der derzeit bei zehn Punkten steht. Die Steinbacher haben zwölf Zähler. Der Drittletzte SV Morlautern 13, der Viertletzte FK Pirmasens 18 und Bretzenheim auf den voraussichtlich ersten Nichtabstiegsrang 19 Punkte.