Zu viele angeschlagene Spieler und ein Mangel an Spielglück. Das sind zwei der Gründe für den Abstieg in die Landesliga. Der Kader des TuS wird generalüberholt.

Mit viel Zuversicht waren die Fußballer des TuS Steinbach im Februar in die Restrunde der Verbandsliga Südwest gestartet. Doch letztlich konnten die Donnersberger den Abstieg in die Landesliga West nicht vermeiden. Nach zwei Jahren in der höchsten Spielklasse des Südwestdeutschen Fußballverbandes geht es wieder runter. Das Team steht vor einem Umbruch. Doch in der kommenden Saison will der TuS wieder vorne in der Tabelle mitspielen.

In der Hinrunde hatte der TuS mit vielen Personalproblemen zu kämpfen. Unter anderem fiel der spielende Co-Trainer Patrick Wolf genauso aus wie Angreifer Jonas Krautschneider. Spielertrainer Daniel Ghoul musste immer wieder improvisieren. Die Donnersberger holten in den ersten 17 Saisonpartien nur neun Punkte und hatten acht Punkte Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsrang. Auch zu Beginn des Jahres 2026 sah es nicht viel besser aus. Erst gegen Ende der Runde hatten die Steinbacher einen sehr großen Kader. Doch da war es dann zu spät. Dennoch gab sich Ghoul vor dem Start des zweiten Saisonteils in der Verbandsliga Südwest sehr zuversichtlich. Der Coach und sein Co-Trainer Wolf verlängerten im Februar vorzeitig um ein Jahr.

Immer konkurrenzfähig

Und tatsächlich waren die Steinbacher in den restlichen 13 Partien immer konkurrenzfähig. In der ersten Pflichtpartie im Jahr 2026 gelang dem TuS auch gleich ein 2:1-Auswärtssieg bei der TSG Bretzenheim. Eine Woche später gab es aber einen Dämpfer. Zu Hause verlor Steinbach gegen den TuS Hohenecken mit 0:2. Bei der favorisierten SG Hüffelsheim war der TuS sogar zeitweise überlegen, musste aber eine 1:2-Niederlage einstecken. Hoffnung kam aber auf, als die Steinbacher den vor der Runde hoch gehandelten SV Alemannia Waldalgesheim mit 2:0 bezwangen. Auch gegen den FC Bienwald Kandel führten Ghoul und Co. nach einer Stunde mit 3:2 und nach dem 4:4-Ausgleich sah es nach einem Punktgewinn aus. Doch die Südpfälzer trafen in der Nachspielzeit noch zum 5:4-Sieg.

„Wir hatten auch wenig Spielglück in dieser Saison“, befand Ghoul. Zu Hause gegen den Aufstiegsaspiranten FC Basara Mainz waren die Steinbacher die bessere Mannschaft. Doch die Rheinhessen gewannen durch ein Tor des Monats am Ende mit 1:0. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen den TB Jahn Zeiskam, bei der die Donnersberger voll auf Augenhöhe spielten, und dem 0:3 beim SV Viktoria Herxheim Mitte April war dann klar: Die Landesliga wird in der kommenden Spielzeit die Liga sein, in der die Steinbacher spielen werden.

Mit erhobenem Haupt

Der TuS verabschiedete sich aber mit erhobenem Haupt. Allerdings hagelte es weitere ganz knappe Niederlagen. Ein 3:4 zu Hause gegen den TuS Marienborn und ein 1:2 beim SV Steinwenden. Der fulminante 6:3-Heimerfolg über Eintracht Bad Kreuznach am 10. Mai zeigte, was für Potenzial in der Steinbacher Mannschaft steckte, wenn sie mal nahezu vollzählig antreten konnte. Letztlich schlossen die Steinbacher die Saison 2025/26 mit Niederlagen beim VfB Bodenheim (1:5) und zu Hause gegen die Zweite Mannschaft des FK Pirmasens (1:2) ab.

Im Winter kehrte Christoph Heinrich, ehemaliger Coach und Vorgänger von Daniel Ghoul zum TuS Steinbach als Sportlicher Leiter zurück. Unter seiner Führung gibt es nun den Umbau. Zehn Spieler stehen als Abgänge fest: Torwart Milan Junghans geht zum TuS Hohenecken, Offensivspieler Mohamed Lamine Jalloh wechselt zum VfR Grünstadt. Mika Herbert, Lorenzo Hernandez (beide SV Steinwenden), Armin Mujevic (SV Kirchheimbolanden), Cedric Fischer, Nils Frey, Ladarius De Juan Bell, Marc Knapp und Nick Reis (alle Ziel unbekannt) verlassen den Klub ebenfalls. Der bisherige Schlussmann Nummer eins, Klaus Siebecker, der beim 1. FC Kaiserslautern eine Torwarttrainerfunktion übernimmt, Hendrik Schwab, Marvin Gödtel und Maximilian Selz werden den Donnersberger in Zukunft laut Heinrich nur noch bei Bedarf und Anfrage zur Verfügung stehen.

Zu- und Abgänge

Der TuS hat sich aber schon eine Reihe von Neuzugängen gesichert. Heinrich und Co. legten ihren Fokus dabei auf junge Spieler aus der Region. Eljano Pergjegai, Ernesto Kullolli (beide FSV Saulheim), ⁠Maximilian Angst (TSG Zellertal), Oscar Orschiedt (U19 Hassia Bingen), Nick Eberle (TuS Sausenheim), Toni Andreas (ASV Winnweiler), Antonio Pecoraro (TuS Neuhausen), Niklas Löchner (SV Steinwenden), Elias Bechtel, Danny Bayer, Noel Fronhöfer (alle U19 Gau Odernheim) und Yannik Hibinger (TuS Ramsen) sind die Neuzugänge auf den Positionen Angriff, Mittelfeld und Verteidigung. Mit Kevin Stork (Alsenz) und Mattis Büchler (TSG Kaiserslautern) hat der TuS ein neues Torwartgespann. „Der Umbruch nach dem Abstieg ist groß, keine Frage. Aber wir sind zuversichtlich, zukünftig noch nachhaltiger aufgestellt zu sein“, sagt Christoph Heinrich. Das Ziel ist klar: Der TuS will in der Landesliga West erfolgreich spielen. Ein direkter Wiederaufstieg ist sicherlich kein Thema. Doch eine Platzierung unter den Top fünf wohl schon. Spielertrainer Daniel Ghoul bleibt, wie schon im Februar vereinbart. Ihm wird ein gleichberechtigter Trainerkollege zur Seite gestellt: Der 33-jährige Konstantin Sawin, der zuletzt die U19 des TSV Gau-Odernheim trainierte und schon beim Landesligisten Wormatia Worms II als Cheftrainer arbeitet, bringt in Zukunft seine Expertise ein. Der bisherige Co-Trainer Wolf löste einvernehmlich seinen Vertrag auf und wechselt zu Arminia Ludwigshafen. Heinrich macht klar: „Wir können auf allen Ebenen noch besser werden und danach streben wir.“