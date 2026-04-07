Bis zum Schluss will der Spielertrainer des TuS Steinbach, Daniel Ghoul, mit seinem Team um den Klassenverbleib kämpfen. Am Mittwoch hofft er auf eine Überraschung.

Die Fußballer des TuS 07 Steinbach sind zum Siegen verdammt. Das Team von Spielertrainer Daniel Ghoul steht schon mit dem Rücken zur Wand. Am Mittwochabend kommt Aufstiegsaspirant FC Basara Mainz um 19.30 Uhr zum Nachholspiel nach Steinbach.

Auf dem Papier ist es eine Herkulesaufgabe für die Donnersberger. Derzeit belegen die Steinbacher in der Verbandsliga Südwest nur den 15. Tabellenplatz. Aktuell wären sie abgestiegen. Der Rückstand auf das rettende Ufer ist mit neun Punkten schon sehr groß. Die Steinbacher haben bislang 15 Zähler gesammelt. Der Ligazwölfte SV Steinwenden, der auf dem ersten Nichtabstiegsrang steht, holte 24 Punkte. „Wir kämpfen auf jeden Fall bis zum Schluss, wenn die anderen patzen, wollen wir da sein“, macht Daniel Ghoul klar.

Basara Mainz kämpft um Platz zwei

Mit einem Sieg im Nachholspiel am Mittwoch könnte der TuS den Abstand verkürzen. Doch mit dem FC Basara Mainz kommt der Ligadritte, der sich noch Hoffnungen auf den Aufstieg macht. Doch die Rheinhessen dürfen sich nicht mehr viele Patzer erlauben. Basara liegt aktuell sieben Punkte hinter dem Zweiten TB Jahn Zeiskam. Ein Sieg gegen Steinbach würde Basara wieder ein großes Stück näher an den für die Aufstiegsspiele berechtigenden Platz bringen.

Der Steinbacher Spielertrainer macht sich jedenfalls nichts vor. „Wir treffen auf eine Mannschaft, die ihre vergangenen vier Begegnungen in Summe mit 17:0 gewonnen hat. Darunter war ein 4:0 gegen die SG Hüffelsheim und ein 8:0 gegen den SV Morlautern, der ja einen Platz vor uns in der Tabelle steht“, sieht Daniel Ghoul die Favoritenrolle am Mittwochabend ganz klar bei den Mainzern. Er fügt hinzu: „Basara will in die Oberliga, auf dem Papier ist es ein klares Ding. Unsere Aufgabe wird es wie schon in den letzten Wochen sein, den Qualitätsunterschied mit mannschaftlicher Geschlossenheit und taktischer Disziplin kleiner werden zu lassen. Am Ende reicht es dann hoffentlich, etwas mitzunehmen.“

TuS Steinbach mit personellen Problemen

Personell sieht es aber mal wieder nicht optimal aus für die Steinbacher, die zuletzt gegen die Top-Teams Alemannia Waldalgesheim (1:0) und den FC Bienwald Kandel (4:5) sehr gut mitgehalten haben. „Nils Frey fällt mit Bänderverletzung aus“, sagt Daniel Ghoul. Und Maximilian Selz wird gegen Basara Mainz sein letztes Spiel für den TuS machen. „Dann nimmt er – für uns leider – seinen neuen Job in London an. Das schmerzt extrem, weil er uns eine gewisse Kreativität in der Offensive gibt“, sagt der Steinbacher Spielertrainer.

In der Hinrunde verloren die Steinbacher bei Basara Mainz mit 2:4, machten aber ein insgesamt sehr gutes Spiel. In den vergangenen Spielzeiten feierten die TuS-Akteure wichtige Siege gegen Basara. Auch damals waren die Steinbacher nur in der Außenseiterrolle. Vielleicht ist es ja auch diesmal der Fall, und es gelingt ihnen eine Überraschung.