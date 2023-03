Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Spielabbruch am vergangenen Wochenende gegen den SV Rülzheim steht Verbandsligist TuS Rüssingen am Sonntag um 15 Uhr vor einer schwierigen Aufgabe. Zum einen müssen die Ereignisse des Rülzheim-Spiels verarbeitet werden, zum anderen wartet mit dem gastgebenden TuS Marienborn der Tabellendritte und Konkurrent um die Plätze in der Aufstiegsrunde.

Den Spielabbruch hat Rüssingens Trainer Akgün Yalcin immer noch nicht verdaut, vor allem, weil es seiner Ansicht nach dafür keinen Anlass gab. „Der Schiedsrichter hat ganz