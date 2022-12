Ediz Sari wird sein Engagement als Trainer beim TuS Rüssingen nach einem Jahr im Sommer wieder beenden. Dies liege aber nicht an der sportlichen Leistung, auch nicht an Problemen im Verhältnis zwischen Trainer und Vorstandschaft, versichern beide Seiten. Die Zusammenarbeit sei von vorneherein nur auf ein Jahr festgelegt gewesen.

„Ich habe mich damals relativ kurzfristig entschieden die Aufgabe in Rüssingen zu übernehmen und schon in den ersten Gesprächen war klar, dass mein Engagement nur für eine Saison gilt. Das war im Sommer eine Mammutaufgabe und auch jetzt ist der Aufwand noch ziemlich groß“, schildert Sari den Stand der Dinge. Gleichzeitig macht er aber klar, dass seine Mission noch nicht erfüllt ist. „Der Abschied ist zwar definitiv, aber ich will keinen Trümmerhaufen hinterlassen. Ich werde den Verein auch bei der Suche nach einem Nachfolger unterstützen. Und auf keinen Fall möchte ich mich mit einem Abstieg verabschieden. Ich bin noch nie abgestiegen und das soll auch so bleiben.“

Klaus-Peter Hornung, Vorsitzender des TuS bestätigt die Aussagen von Sari. „Ja das stimmt, die Zusammenarbeit war auf ein Jahr begrenzt. Die Suche nach einem neuen Trainer läuft. Auch die Planungen für die neue Saison sind schon angelaufen und mit dem Trainer werden sicher nicht alle Spieler Rüssingen verlassen. Viele haben schon ihre Zusage gegeben weiter für uns spielen zu wollen. Das hängt am Ende sicher auch vom Klassenerhalt ab. Die Zusammenarbeit mit Ediz Sari war und ist harmonisch und vertrauensvoll und hätte gerne auch länger dauern dürfen.“