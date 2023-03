Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verbandsligist TuS Rüssingen unterlag am Sonntag beim TuS Marienborn mit 0:2 (0:0) und musste dabei in der Schlussphase nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl agieren. Ein Blick auf die Statistik zeigt: Die Niederlage war fast logisch, denn in den bisherigen Duellen gab es für die jeweilige Gastmannschaft nichts zu erben.

Beim Spiel des Tabellendritten gegen den -fünften passierte zunächst sehr wenig auf dem Marienborner Kunstrasen, beide Teams kamen allenfalls zu Halbchancen. Wobei die Pfälzer leichte Vorteile