Der Knoten ist geplatzt. Im vierten Saisonspiel hat Fußball-Verbandsligist TuS Rüssingen die ersten drei Punkte in der neuen Spielzeit eingefahren. Die Art und Weise, wie der 4:3 (2:1)-Erfolg beim Aufsteiger SV Hermersberg am Mittwoch zustande kam, war thrillerreif. Am Samstag geht es für den TuS schon weiter.

„Wir haben nach der Partie getanzt, dieser Sieg ist wirklich sehr emotional gewesen“, sagt Edin Sari. Der Rüssinger Coach durfte mit seiner im Juni/Juli neu formierten Mannschaft den