Auch nach dem dritten Saisonspiel ist Verbandsligist TuS Rüssingen noch ungeschlagen und bleibt in der Erfolgsspur. Am Freitagabend siegten die Nordpfälzer, am Ende ungefährdet, mit 3:1 (2:0) beim TSV Gau-Odernheim.

„Mit dem Saisonstart und sieben Punkten sind wir natürlich zufrieden, aber es sind erst drei Spieltage rum“, trat TuS-Trainer Akgün Yalcin nach Spielschluss gleich mal auf die Euphoriebremse.