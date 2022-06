Die Kick-Box-Abteilung des TuS Landsberg Obermoschel unter Leitung von Dirk Hilgert nahm erstmals nach der Corona-Pandemie wieder mit 27 Aktiven, die in 35 Kategorien an den Start gingen, an einem Wettbewerb teil. Bei den German Open gab es gleich wieder jede Menge Erfolge.

Neun Mal erkämpften die Sportler aus Obermoschel Platz eins, wurden sieben Mal Zweiter und acht Mal Dritter. Dabei wurde Lorenz Nachbar in der Altersklasse der 15- bis 17-Jährigen in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm im Pointfighting als auch im Leichtkontakt jeweils Erster. Die German Open in Simmern gelten als Wertungsturnier für die Teilnahme an den Weltmeisterschaften im Oktober in Wales. Schon am 9. Juli starten die Obermoscheler wieder mit rund 20 Aktiven beim IDM-Turnier in Frankfurt-Eschborn, das ebenfalls als Qualifikationsturnier für die Weltmeisterschaften gewertet wird. Hier werden insgesamt 800 Kickboxer aus ganz Europa und aus Übersee an den Start gehen.

Die Unterabteilung des Turn- und Sportvereins Landsberg besteht bereits seit Januar 1995. Damals gründeten Frank Zimmer und Georg Hippel eine Kampfkunstschule in Obermoschel. Ab 1997 wurde Dirk Hilgert, der seit 1989 selbst Kampfsport betreibt, mittlerweile Nationaltrainer ist, Coach des Final Kick-Box-Teams. Im April 2015 folgte dann der Umzug von der Schulturnhalle in ein eigenes Kampfkunststudio.