Bereits seit 2011 gibt es beim TuS Münchweiler eine Abteilung für Frauen- und Mädchenfußball. Diese will der Verein nun ausbauen, auch weil es in der Corona-Zeit einen gewissen Schwund gab.

„Corona hat uns leider schon einige Spielerinnen gekostet“, berichtet Uwe Scheidt, der 2011 an der Gründung der Mädchenabteilung beim TuS Münchweiler beteiligt war. Mittlerweile hat er beim TuS kein offizielles Amt mehr inne, unterstützt den Verein aber, wenn es darum geht, Aktionen öffentlich zu machen. „Inzwischen erholen wir uns wieder von der Corona-Delle. Und nun würden wird gerne unsere Mannschaften vergrößern und ausbauen“, sagt Uwe Scheidt.

Drei Mädchenteams gibt es derzeit beim TuS, der in einer Spielgemeinschaft mit den Teams der JSG Donnersberg Süd antreten: die D-Juniorinnen (Jahrgang 2012-13), die E-Juniorinnen (2014-17) , die gemeinsam mit der F-Jugend ein Team bilden und die C-Juniorinnen (Jahrgang 2010-2011). Hinzu kommt die Damenmannschaft, die in der Landesliga Westpfalz spielt. Auch bei den Kleinsten, der G-Jugend, spielen einige Mädchen mit, dort noch gemeinsam mit den Jungs. Um die vorhandenen Teams personell zu verstärken und womöglich auch weitere Teams melden zu können, bietet der TuS Münchweiler nun in den kommenden Wochen verschiedene Termine zum Probetraining an. Das erste für die Frauenmannschaft findet bereits am Freitag um 19 Uhr auf dem Rasenplatz in Münchweiler statt. Ein zweites Probetraining für die Frauen gibt es genau eine Woche später am 19. April, ebenfalls um 19 Uhr.

Die Trainerteams der D-Juniorinnen und E-Juniorinnen bieten mittwochs am 17. April und am 24. April jeweils um 17.15 Uhr Schnuppertrainings auf dem Rasenplatz an.

B-Juniorinnen gesucht

Zwei Probetrainings für B-Juniorinnen (Jahrgang 2008-2009) und die C-Juniorinnen gibt es freitags am 26. April und am 3. Mai jeweils um 17 Uhr, ebenfalls in Münchweiler. Hier ist die Hoffnung, dass sich gerade im B-Juniorinnen-Bereich genug Spielerinnen finden, „um auch hier wieder eine Mannschaft stellen zu können“, wie Uwe Scheidt sagt. Dabei spiele es auch keine Rolle, ob die Mädchen und Frauen schon Erfahrung im Fußball gesammelt haben. Jeder sei willkommen.

Weitere Informationen sind auf der Homepage des Vereins, www.tusmuenchweiler.de, zu finden.