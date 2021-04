Keine privaten Treffen mehr, kein Fußballtraining, stattdessen einfach nur alleine laufen gehen? Irgendwie öde, dachten sich auch die Mädchen und Frauen des TuS Münchweiler. Sie entwickelten jede Menge kreative Ideen zum Mitmachen und zauberten damit der ein oder anderen Mannschaftskollegin für einen Moment ein Lächeln aufs Gesicht.

„Wir machen ohnehin sehr viel zusammen, gerade auch wenn kein Corona ist“, erzählt Eva Blümmert. Sie ist Spielerin der Damenmannschaft des TuS Münchweiler. Darauf lege das Team sehr großen Wert, die Trainer um Jörg Hillenbrand sind glücklich, dass sie solch engagierte Spielerinnen um sich wissen. Das wird beim Besuch auf dem leeren Trainingsplatz schnell deutlich. Denn auch die Juniorinnen lassen sich davon anstecken, sie sind gut eingebunden.

Vor wenigen Wochen durften die Mädels zum ersten Mal seit Monaten wieder ein erstes Training in Kleingruppe abhalten – wenige Tage darauf folgte aufgrund der gestiegenen Inzidenz im Donnersbergkreis der erneute Stopp: „Das war so schön, sich mal wieder zu sehen. Das hebt auch noch einmal die Motivation, um sich jetzt wieder alleine fit zu halten, bis es erneut losgeht“, erzählt Blümmert, die in der ersten Mannschaft auch stellvertretende Kapitänin ist.

Ausflüge, gemeinsam in der Stadt etwas essen oder trinken gehen, private Treffen – das alles gehört bei den Frauen und Mädchen des TuS Münchweiler nämlich eigentlich dazu. Doch mit dem Coronavirus und dem ersten Lockdown kam die Vollbremsung.

Die besondere Weihnachtsbescherung

Aufgeben kam aber nie in Frage, da sind sich Spielerinnen wie Trainer einig. „Man muss sich schon viel einfallen lassen, unsere Kapitänin Michelle Heinen hat da viel übernommen“, sagt Blümmert. Ein Beispiel: der von Heinen erdachte Adventskalender, an dem vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag ein Türchen aufging. „Plätzchen backen mit Bezug zum TuS, sportliche Herausforderungen und Tannenbaum-Kugeln mit Fußballbezug basteln waren einige der Höhepunkte“, berichtet Koordinator Uwe Scheidt.

Den Nikolaustag nutzten Anne Brittinger, Kathrin Lieser, Julia Blümmert, Michelle Heinen und Lars Kreinbihl dafür, um die D- und E-Juniorinnen sowie die Frauenmannschaft mit kleinen Nikolausgeschenken zu überraschen – coronakonform fuhren sie sie von Tür zu Tür aus. „Es war toll, es haben sich alle sehr darüber gefreut“, erzählt Lieser von den strahlenden Gesichtern ihrer Mitspielerinnen und des Nachwuchses.

Scheidt organisierte eine Online-Weihnachtsfeier mit allerhand Ratespielen und kleinen Aktionen, die Zoom-Konferenz wurde so alles andere als eine dröge Sitzung, berichten die Spielerinnen. „Wir sind wirklich sehr breit aufgestellt, das Schöne ist, dass sich bei uns viele verschiedene Spielerinnen einbringen und auch die Jungen dadurch schon angesteckt werden. Das ist uns eigentlich wichtiger als ein Sieg“, so Scheidt.

Dank Motivationsvideos und Online-Training in Kontakt

Doch ein Fußballteam braucht den Ball, will die Bewegung, ist schließlich wegen des Sports zusammen. Mit dem verordneten Stillstand einfach abfinden? Da hatten sie andere Pläne. Schnell fanden Trainer, Spielerinnen, Betreuer Mittel und Wege, um doch irgendwie auch sportlich verbunden zu bleiben.

„Ich habe dann erst einmal wöchentlich Trainingspläne erstellt“, berichtet Trainer Jörg Hillenbrand. Es folgten Motivationsvideos, kleine Herausforderungen, die jeder bestehen wollte, Anfang des Jahres kam ein regelmäßiges Online-Training dazu.

Ein Trainingslager für den Nachwuchs

Hillenbrands Mädels zogen von Beginn an mit, auch aus der Mannschaft heraus entwickelten sich immer wieder Ideen für neue Trainingsreize, um fit und motiviert zu bleiben, „eine der wohl schwierigsten Aufgaben in einem Lockdown“, findet Scheidt. Er ist stolz auf das Team, und darauf, dass die erfahrenen Spielerinnen den Nachwuchs so gut integrieren, bei allem Engagement auch immer an die nächste Generation denken. Und die macht fleißig mit.

„Da sich früh abzeichnete, dass in den Herbstferien kaum Urlaub möglich sein wird, haben wir beschlossen, ein coronakonformes Trainingslager für unseren Nachwuchs anzubieten“, erzählt Ralf Dämgen, Trainer der C-Juniorinnen. Fünf Trainerinnen stellten über drei Tage ein Programm für die 25 Teilnehmerinnen zwischen sechs Jahren und B-Juniorinnen-Alter zusammen. Morgens gab es ein gemeinsames Frühstück, dann ging es an den Ball. „Spaß und die Bewegung standen im Mittelpunkt“, berichtet er.

So wie auch beim seit Januar laufenden wöchentlichen Online-Training von Julia Blümmert und Isabelle Nermerich, die für die Übungen mit dem Ball verantwortlich ist, während Blümmert das Stabilisations- und Krafttraining übernimmt.

Soziales Engagement als starker Pfeiler

Ein für die Münchweilerer Mädels bereits zur Selbstverständlichkeit gewordener Aspekt ist ihr Engagement für andere, das über den eigenen Verein hinaus reicht. Das sollte auch trotz Corona nicht leiden. „Wir haben in der Zeitung vom Schicksal einer ortsansässigen Familie gelesen, die ein behindertes Kind hat. Da war uns klar, dass wir da helfen wollen“, erzählt C-Juniorinnen-Trainer Frank Stuhlfauth von einer Spendensammlung aus dem vergangenen Jahr.

Auch der Zoo im Kaiserslauterer Stadtteil Siegelbach erhielt eine Spende, „sie haben sich sehr darüber gefreut“, berichtet Eva Blümmert. Von den Damen des SG Eßweiler-Rothselberg wurden die TuS-Spielerinnen zu einem Spendenlauf nominiert, entstanden ist ein Video auf Instagram, das zusammengeschnitten einem Staffellauf ähnelt und dabei zum Ausdruck bringt: Gemeinsam überbrücken die Mädels beim TuS Münchweiler die Corona-Zeit und denken dabei auch an andere.

