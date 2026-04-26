Die Landesliga-Frauen des TuS Münchweiler/Alsenz stemmen sich gegen den FCK. Ihr Trainer ist zufrieden, trotz der Niederlage.

Die Landesliga-Fußballerinnen des TuS Münchweiler/ Alsenz haben die große Überraschung verpasst. Die Donnersbergerinnen verloren am Samstagabend das Heimspiel gegen die Frauen des 1. FC Kaiserslautern mit 0:4 (0:2). Dennoch war TuS-Coach Jörg Hillenbrand mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden.

„Ich bin wahnsinnig stolz auf mein Team. Wir hatten keine Auswechselspielerinnen, weil es eben viele auch am Wochenende Berufstätige in der Mannschaft gibt. Dennoch haben wir mit Leidenschaft gekämpft und das gegen so einen übermächtigen Gegner auch sehr gut gemacht“, sagte der Trainer. Der TuS Münchweiler/Alsenz bleibt somit erst einmal auf Tabellenrang drei. Aber die Vize-Meisterschaft hat Hillenbrand noch nicht aufgegeben. Zumal der Zweite FV Freinsheim noch in Reichweite liegt und auch noch gegen die FCK-Damen spielt, die Übermannschaft der Liga, die die Tabelle mit 37 Zählern anführt, gefolgt vom FV Freinsheim (27) und dem TuS mit 25 Punkten.

Der Platz für die Statistik

„In der vergangenen Spielzeit haben wir den zweiten Tabellenrang noch mit einem Gegentor in der 93. Minute im direkten Duell gegen Freinsheim verloren. Diesmal wollen wir unbedingt gegen den gleichen Gegner am letzten Spieltag die Revanche und Zweiter in der Landesliga Mitte werden“, verriet Hillenbrand. Allerdings steigt nur der Meister in die Verbandsliga auf. Rang zwei wäre nur gut für die Statistik.

Vor 120 Zuschauern bestimmten die Frauen des 1. FC Kaiserslautern am Samstag an einem tollen Frühlingsabend die Partie auf dem Rasenplatz in Münchweiler. Der Spitzenreiter war mit vollem Kader gekommen. In der 14. Minute gelang Sude Demir die 1:0-Führung (14.) für den FCK. Dieselbe Spielerin legte dann auch das 2:0 (23.) nach. Die TuS-Frauen stemmten sich aber dagegen und versuchten Konter zu setzen. Doch meistens war vor dem Lauterer Strafraum Schluss. Dennoch führte der Spitzenreiter zur Halbzeitpause nur mit 2:0.

Es riecht nach Kantersieg

Nach dem Seitenwechsel schlugen die FCK-Frauen aber wieder zu. Mit einem tollen Schuss in den Torwinkel erhöhte Alishia Dost auf 3:0 (49.). Und nur Sekunden später erhöhte Sude Demir nach Pass von Dost auf 4:0 (50.). Plötzlich sah es nach einem Kantersieg des Favoriten aus. Beim FCK wurde gleich vierfach gewechselt. Coach Thomas Hartmann brachte frische Kräfte. Die Heimmannschaft musste dagegen bis zum Schluss mit dem Personal auskommen, das auf dem Platz stand.

Dennoch schafften es die TuS-Frauen, in der Folge die Verteidigung zu stabilisieren. Offensiv versuchten bei Münchweiler/Alsenz die beiden Angreiferinnen Emilia Orschiedt und Leonie Scheidt für Entlastung zu sorgen. Doch sie spielten gegen eine Mauer. Die FCK-Defensive ließ einfach nichts zu. Der Favorit kam noch zu Chancen, doch letztlich blieb es beim 4:0 für den 1. FC Kaiserslautern.

Für TuS-Coach Hillenbrand war das dennoch ein Erfolg. Thomas Hartmann, der Coach der FCK-Damen, zeigte sich nach der Partie ebenfalls zufrieden. „Die Saison läuft besser, als wir uns das vorgestellt haben“, betonte er. Die FCK-Damen sind weiter ungeschlagen. Bei noch drei Ligaspielen fehlen nur noch wenige Punkte, um die Meisterschaft einzutüten und die Mission Aufstieg in die Verbandsliga klarzumachen. „Noch sind wir nicht durch, wir benötigen noch Punkte“, mahnte Thomas Hartmann. Aber anhand der Dominanz, welche die Fußballfrauen des 1. FC Kaiserslautern auch in Münchweiler an den Tag legten, dürfte in Sachen Meisterschaft nichts mehr anbrennen.