Weil es so viele Meldungen gab, zogen die Kickboxer in die Eichelberghalle in Fürfeld um. Spaß hatte der Nachwuchs beim vielfältigen Rahmenprogramm.

Am Wochenende richtete die Kickbox-Abteilung der TuS Landsberg Obermoschel die internen Vereinsmeisterschaften für die Kinder- (6 bis 8 Jahre) und Juniorengruppen (9 bis 13 Jahre) aus.

Aufgrund der Vielzahl der Meldungen wurde erstmals die größere Eichelberghalle in Fürfeld für das Turnier ausgesucht, da mit den Eltern, den Kampfrichtern und weiteren Begleitpersonen rund 180 Personen zusammenkamen, die die Vereinsausscheidungen verfolgten. Auf zwei Kampfflächen wurden die Wettkämpfe durchgeführt. Insgesamt 45 Kinder in zwölf Klassen beteiligten sich an dem internen Wettbewerb. Eingeteilt waren neun Klassen mit je vier Kindern und drei Klassen mit je drei Kindern.

Neun Vierergruppen und drei Dreiergruppen

Die Paarungen wurden von dem Trainerteam Olga und Dirk Hilgert möglichst leistungsgerecht zusammengestellt, wobei in den größeren Gruppe die Paarungen ausgelost wurden. Es gab zwei Vorkämpfe. Die jeweiligen Gewinner zogen dann ins Finale ein, die beiden Verlierer kämpften um die Plätze drei und vier. In der Dreier-Klasseneinteilung kämpfte Jeder gegen jeden, so dass auch hier jedes Kind zwei Kämpfe hatte. Wer zum Schluss die meisten Kämpfe gewonnen hatte, belegte Platz eins. Wer die meisten verloren hatte, landete auf Platz drei. Für die Teilnehmer gab es Urkunden und einen Pokal.

Das Rahmenprogramm mit Tischkicker, Kinderschminken und aufblasbarem Fußballkickerfeld sorgte für viel Spaß und Abwechslung. In vier Showkämpfen zeigten abschließend dann noch die Erwachsenen ihr Können. Der Nachwuchs freute sich vor allem über die Pokale, und alle waren froh über ein rundum gelungenes Vereinsturnier in Fürfeld.

Die Gewinner: Oskar Blauth (6 Jahre), Oberndorf; Matey Nenov (6), Münsterappel; Vincent Maino (8), Meisenheim; Sophia Stein (8), Sitters; Erik Steinheimer (8), Fürfeld; Mats Eichinger (8), Schiersfeld; Lotte Gronauer (10), Feilbingert; Anton Knoth (8), Feilbingert; Mateusz Maciejewski (11), Bad Kreuznach; Amely-Sue Paulus (10), Jeckenbach und Elena Schmidt (11), Fürfeld.