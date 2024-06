Die TuS ist der „Verein des Jahres 2023“ im Donnersbergkreis. Der Klub kann sportlich einiges vorweisen. Ein Problem drückt derzeit aber etwas aufs Gemüt.

„Verein des Jahres 2023“ – das hat schon mal einen guten Klang. Jedenfalls, wenn am 8. Juli ab 18.30 Uhr in der Sporthalle in Obermoschel die Sportler des Jahres 2023 des Donnersbergkreises ausgezeichnet werden, ist auch die TuS Landsberg Obermoschel dabei. Sie wird dann eben als „Verein des Jahres 2023“ im Donnersbergkreis geehrt, aber nicht nur. Denn die TuS ist in diesem Jahr auch der Gastgeber der Ehrung. Anders als bei den Sportlern und Mannschaften wurde der Verein nicht von den Lesern der RHEINPFALZ gewählt, sondern vom Sportlerwahl-Beirat des Donnersbergkreises aus Vorschlägen der Leser und des Beirats ausgesucht.

„Dass wir Verein des Jahres 2023 geworden sind, zeigt auch, dass wir wohl irgendwo etwas richtig machen“, sagt der TuS-Vorsitzende Thorsten Körper und fügt an: „Sonst hätten wir nicht so viel Nachwuchs im Verein. So ungefähr die Hälfte aller aktiven Mitglieder sind Kinder und Jugendliche.“ Seit gut einem Jahr ist der 47-Jährige Vorsitzender der TuS Landsberg Obermoschel. Nach dem Rücktritt des langjährigen Vorsitzenden Alexander Neu wurde Körper an die Vereinsspitze gewählt, Martin Schweitzer ist seitdem sein Stellvertreter. Ende April wurden beide bei der Mitgliederversammlung in ihren Ämtern bestätigt.

Thorsten Körper (rechts), der Vorsitzende der TuS Landsberg Obermoschel, und sein Stellvertreter Martin Schweitzer leiten seit einem Jahr die Geschicke des Vereins. Foto: wsm

Sie führen nun einen Verein, der eine lange Geschichte hat. Zunächst gab es in der Stadt, die in diesem Jahr ihr 625-jähriges Bestehen feiert, den Turnverein 1882 Obermoschel, dann kam der Sportverein Landsberg 1920/1921 Obermoschel hinzu. Nach dem Krieg fusionierten die beiden eigenständigen Vereine 1946 zu einer Sportgemeinschaft, zur Turn- und Sportgemeinschaft Landsberg Obermoschel.

Sechs Abteilungen

„Derzeit haben wir sechs Abteilungen“, berichtet Körper, der als Informationselektroniker arbeitet: „Tennis, Bogen, Fußball, Turnen, Trimm Dich und Kickboxen. Insgesamt haben wir etwa 350 Mitglieder.“ Altersmäßig sei es bei den Mitgliedern breit gestreut, berichtet Körper: „Die jüngsten sind im Kinderturnen. Das älteste Mitglied ist über 90 Jahre alt.“

Die in den vergangenen Jahren sportlich erfolgreichste Abteilung stellen die Kickboxer unter der Leitung von Dirk Hilgert, der die Sportler gemeinsam mit seiner Frau Olga trainiert. Mit Erfolgen bei Weltmeisterschaften machten sie die TuS Landsberg Obermoschel auch international bekannt. Alleine im vergangenen Jahr holten die TuS-Kickboxer bei der WM in München dreimal Gold, einmal Silber und einmal Bronze.

Bogenschützen im Kommen

