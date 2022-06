Elfmeterschützen aufgepasst: Nach zweijähriger Pause richtet der TuS Gerbach am Samstag ab 18.45 Uhr wieder das 2017 ins Leben gerufene Elfmeterturnier aus. Und das mit einem Rekordteilnehmerfeld von 37 Teams – darunter fünf reine Damen-Mannschaften.

„Sie bekommen jeweils eine Flasche Sekt als Willkommensgeschenk“, sagt TuS-Vorsitzender Christian Eich, der besonders stolz auf das eigene Mädels-Team „TuSsen Gerbach“ ist, das wieder am Start ist. Die Vorrunde des Elferkickens findet in Gruppen statt. Es spielt jeder gegen jeden. Die zwei Gruppenbesten ziehen in die Finalrunden ein. Dort wird im K.o.-Modus der Sieger ermittelt. „Als Preise wird es dieses Jahr Verzehrgutscheine und Preisgeld geben. Des Weiteren erhält der Gewinner unseren Wanderpokal“, erzählt Eich. Schon zweimal triumphierte die „Gummibierbande“ aus Mölschbach, die auch am Samstag wieder auf Titeljagd geht.

Das Elfmeterturnier wurde 2017 zum ersten Mal ausgetragen. Die Idee der Verantwortlichen: eine Veranstaltung mit sportlichem Charakter für Jedermann zu schaffen. „Wir wollten damit bewirken, dass auch Leute, die nicht Fußball spielen, von ortsansässigen Vereinen, mitmachen können und wir so untereinander zusammenwachsen“, sagt Eich.

So sind die Teams bunt gemischt: Stammtische und Freunde treten ebenso an wie Fußballmannschaften. Anmeldungen am Samstag vor Ort sind möglich. Ein Team braucht mindestens fünf Schützen