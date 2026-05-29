Der TuS Göllheim ist fest entschlossen, den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Sein Gegner ist der SV Ruchheim -– ein Team mit einem spielstarken Brüderpaar.

Der TuS Göllheim will zurück in die Bezirksliga. Um dieses Ziel zu erreichen, muss er sich in den Aufstiegsspielen gegen den SV Ruchheim durchsetzen. Das Hinspiel bestreiten die Göllheimer am Sonntag (16 Uhr) vor heimischer Kulisse.

Was bis vor zwei Monaten nach einem spannenden Dreikampf aussah, entpuppte sich am Ende dann doch als klare Vizemeisterschaft. Der TuS Göllheim bewies im Vergleich zum ASV Winnweiler und dem SV Mölschbach mehr Konstanz, sicherte sich schon am vorletzten Spieltag Rang zwei der A-Klasse Kaiserslautern/ Donnersberg und nimmt nun nach 2021/2022 einen neuen Anlauf, über Aufstiegsspiele die Rückkehr in die Bezirksliga zu schaffen.

Große Freude beim TuS Göllheim

Nach zwei dritten Plätzen in den vorherigen Jahren überwiegt bei Daniel Fattler „große Freude. Ich war mir die ganze Saison sicher, dieses Ziel jetzt zu erreichen und bin brutal stolz auf die Jungs. Das war total verdient.“ Abgesehen von der Niederlage gegen den späteren unangefochtenen Meister SC Siegelbach/ Erfenbach und dem torlosen Remis gegen Konkurrent Winnweiler patzte Göllheim nur ein einziges Mal in der Rückrunde – Anfang April in Zellertal. „Da kamen beim ein oder anderen dann schon Zweifel auf“, blickt Göllheims Spielertrainer zurück. Doch was folgte, waren sechs weitere Siege in Serie und Entschlossenheit pur in Richtung Aufstiegsspiele.

Klassisch mit Hin- und Rückspiel

Dort sieht sich der TuS nun mit dem SV Ruchheim aus dem Kreis Rhein-Pfalz konfrontiert. Das Hinspiel steigt am Sonntag (16 Uhr) in Göllheim. Anders als in den vergangenen Jahren (und Jahrzehnten) wird der Aufstieg in die Bezirksliga fortan analog zu anderen Spielklassen wieder klassisch in einem Hin- und Rückspiel mit einem Gegner ausgespielt – die Dreierkonstellation aus drei Parallelklassen ist nach neuer Spielordnung somit passé. Noch nicht final bestimmt ist dann auch, welcher Bezirksliga der Gewinner zugehörig sein wird.

„Wir freuen uns sehr, jetzt in den Aufstiegsspielen auch mal ein Heimspiel zu haben, und hoffen am Sonntag auf viele Zuschauer“, betont Fattler, der am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz in der Jahnstraße voll auf die bekannte Heim- und Offensivstärke setzt. Die Göllheimer um ihren Top-Torjäger Leonard Avdylai (31 Saisontreffer) können im Hinspiel aus den Vollen schöpfen. Den Kontrahenten aus dem Ludwigshafener Stadtteil hat Fattler beobachtet und „innerhalb der Mannschaft einiges besprochen, was mir aufgefallen ist“. Geprägt werden die Ruchheimer, die zwischen 2019 und 2023 gar Landesliga spielten, vor allem von den Gebrüdern Gutermann.

Reichlich Verbandsliga-Erfahrung

Der ältere, bald 34-jährige Jan Gutermann (25 Saisontore) imponiert Fattler. „Er hat einen überragenden linken Fuß, einen brutalen Abschluss und spielt kaum Fehlpässe.“ Beide verfügen über reichlich Verbandsliga-Erfahrung (Phönix Schifferstadt, ASV Fußgönheim oder auch TuS Rüssingen). In der wegen Corona abgebrochenen Saison 2019/2020 kam Jan Gutermann auch auf acht Oberliga-Einsätze für Arminia Ludwigshafen. „Ich rechne mit zwei interessanten Spielen auf Augenhöhe. Wir haben richtig Bock und werden alles reinhauen“, sagt Fattler.

Sollte es nach dem Rückspiel am 3. Juni (19.30 Uhr) in Ludwigshafen noch keinen Aufsteiger geben, entscheidet ein drittes Spiel am Sonntag (7. Juni, 16 Uhr) in Obersülzen.