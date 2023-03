Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aufsteiger TuS Göllheim befindet sich in der A-Klasse Nord auf dem absteigenden Ast. Dem Auftaktsieg folgten vier Niederlagen in Serie. Spielertrainer Daniel Fattler spricht von fehlendem Glück: „Die Jungs wollen. Das merkt man in jedem Training.“ Als Außenseiter gastieren die Göllheimer nun am Sonntag, 15 Uhr, beim TuS Ramsen.

Rückblick, 5. September 2020: Der TuS Göllheim feiert als Aufsteiger einen 3:2-Auswärtserfolg in Bolanden – biegt einen 2:1-Rückstand um. Das Siegtor von Tanil Güder