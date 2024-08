B-Klasse-Aufsteiger TuS Finkenbach/Waldgrehweiler ist optimal in die neue Spielzeit gestartet. Sechs Punkte aus zwei Spielen und der Einzug in die zweite Pokalrunde stehen zu Buche. Am Freitag (19 Uhr) soll im Kerwespiel der nächste Dreier her.

„Die Gegner sind stärker aufgestellt, das macht es natürlich schwerer für uns. Aber es freut uns auch, dass die Spiele spannender sind“, sagt Jens Werrmann vom TuS Finkenbach/Waldgrehweiler