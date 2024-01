Mit einem Pflichtsieg ist das Damenteam der Alsenzer Volleyballer, das sich seit nunmehr sechs Spielzeiten in der Rheinhessenliga hält, ins neue Jahr gestartet. Die TuS gewann am Sonntag mit 3:0 beim Nachwuchsteam des Tabellenvorletzten TGM Mainz-Gonsenheim V und erhält sich damit die Chance, weiterhin im Kampf um den zweiten Tabellenplatz mitzumischen.

Gespielt wurde unter akzeptablen Bedingungen in der kleinsten und ältesten von drei Sporthallen im Schulzentrum „An Schneiders Mühle“ in Gonsenheim. Alsenz konnte, wie so oft in dieser Saison, nicht in voller Stärke und mit nur acht Spielerinnen antreten. Das Nachwuchsteam des Gastgebers hatte zehn Spielerinnen an Bord und dementsprechend mehr Wechselmöglichkeiten.

Die TuS, größenmäßig vermutlich das kleinste Team in der höchsten Liga des Bezirksverbandes, tat sich relativ schwer gegen die junge, recht groß gewachsene Mannschaft der TGM, die sich sichtbar von Spiel zu Spiel weiterentwickelt. Wie erwartet, wurde es ein eher zähes und von Fehlern geprägtes Match ohne großen Spielfluss. Die überlegenen Nordpfälzerinnen hatten zwei Sätze lang Probleme, Konzentration und Spannung gegen den relativ schwachen Gegner, der kämpfte und von den einheimischen Fans angetrieben wurde, hochzuhalten. Das gelang dann im Grunde erst im dritten Satz. Der Sieg war trotz Problemen in Annahme und Spielaufbau relativ ungefährdet, Coach Peter Heß kam – trotz eines überraschenden Rückstandes im zweiten Satz – im gesamten Spiel ohne Auszeit aus. Das Spiel endete nach nur 65 Minuten mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:9) zu Gunsten der Pfälzerinnen.

Das Finale wird spannend

Die TuS hat nun nach zwölf Spielen 22 Punkte auf der Habenseite, was im Normalfall mindestens zum vierten Tabellenplatz in einer Neuner-Liga reichen würde. Nicht so in der aktuellen Rheinhessenliga, wo weiterhin fünf Mannschaften mit nur maximal drei Punkten Unterschied um Tabellenplatz zwei kämpfen. Es steht ein spannendes Finale mit insgesamt noch vier Spielen für alle Vereine an.

Alsenz auf Platz sechs hat zwar die schlechtesten Voraussetzungen, könnte aber am 27. Januar in eigener Halle gegen die direkten Konkurrenten aus Simmern und Bingen-Gaulsheim Boden gutmachen und noch weiter nach vorne springen. Voraussetzung wären aber mindestens fünf, besser sechs Punkte und damit Revanche für die Hinspielniederlagen gegen die beiden starken Aufsteiger, sonst dürfte das Rennen für die TuS gelaufen sein.