Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Ende eines langen Volleyball-Spieltages lagen sich zehn Alsenzer Spielerinnen glücklich in den Armen und führten einen Freudentanz auf dem Spielfeld auf. Mit einer Klasseleistung und einem überraschenden 3:2-Erfolg bei der spielstarken SpVgg Dietersheim starteten die Volleyballerinnen der TuS Alsenz in die Rheinhessenliga.

Nachdem die TuS Alsenz in der Partie Dietersheim gegen Mainz-Gonsenheim V das Schiedsgericht stellte und so zunächst nur in der Beobachterrolle war, krempelte TuS-Trainer Peter Heß vor der