Der TuS Bolanden will am Samstag den ersten Schritt in Richtung Fußball-A-Klasse machen. Vor heimischer Kulisse bestreitet das Team das erste Aufstiegsspiel gegen den VfL Kaiserslautern. Die Gäste sind für ihre Angriffsstärke bekannt und gefürchtet. Über 100 Tore haben sie in ihren Ligaspielen geschossen. Und so wollen sie auch gegen den TuS alles auf die Offensivkarte setzen.

Jörg Bechtel ist ein bisschen verärgert. Der Trainer des Fußball-B-Klasse-Vereins TuS Bolanden hatte sich wie seine komplette Mannschaft eigentlich auf den Dienstag als Termin