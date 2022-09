Der Volleyballverband Rheinhessen plant mit einer „normalen“ Spielrunde von September bis April und mit den üblichen Neuner-Staffeln in den einzelnen Ligen. In der höchsten Spielklasse des Bezirksverbandes, der Rheinhessenliga, sind auch die Damen der TuS Alsenz wieder dabei. Eine optimale Saisonvorbereitung hatte das Team allerdings nicht.

In der Rheinhessenliga war zunächst eine Klasse mit neun Mannschaften vorgesehen. Doch Ende Juli meldete der VC Weierbach sehr spät und überraschend ab, berichtet Alsenz’ Betreuer Peter Heß. Aufgrund des späten Rückzuges gab es laut Spielordnung keine Chance mehr, die Liga aufzustocken. Gespielt wird nun in einer Achter-Liga mit einem für alle Beteiligten gewöhnungsbedürftigen Spielplan. Für die TuS bedeutet das: Nur drei Heimspieltage, drei spielfreie Wochenenden, allerdings auch fünf Spieltage, an denen man gleich zwei Begegnungen austragen muss. „Das Thema Kraft/Ausdauer dürfte also in dieser Saison eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen“, sagt der Abteilungsleiter und Trainer.

Das Damenteam nahm, entgegen sonstiger Gepflogenheiten, während der Ferien eine Sommerpause. Das Trainingsengagement war nach Abschluss der erfolgreichen Saison 2021/22 auf Rang zwei eher mäßig, sodass Trainer Heß dem Team und sich eine körperliche und mentale Pause verordnete, berichtet er. Ein geregelter Trainingsbetrieb mit sechs teils mehrfachen Müttern, einer Spielerin, die nur am Wochenende zur Verfügung stehe und unter Berücksichtigung der schulischen und beruflichen Herausforderungen der jungen Spielerinnen sei ohnehin schwierig. „Eine optimale Vorbereitung sieht jedenfalls anders aus, zumal der Saisonstart für uns bereits am 18. September in Gonsenheim erfolgt und der Achter-Spielplan zusätzliche körperliche Anforderungen mit sich bringt“, sagt Heß.

Er schätzt die Liga als noch ausgeglichener als in der vergangenen Spielzeit ein. Aufsteiger Nieder-Olm sei wohl stärker als die zuvor abgestiegene TGM Gonsenheim und aus der Verbandsliga komme mit eben jener TGM IV sicherlich ein Vertreter, der den Betriebsunfall Abstieg schnellstmöglich reparieren will. Die Alsenzer gehen mit einem unveränderten Kader in die neue Runde. Saisonziel ist der Klassenerhalt, „der tolle zweite Platz in der vergangenen Halbsaison ist für uns mit einer extremen Mischung aus erfahrenen und sehr jungen Kräften kein realistischer Maßstab“.

Bei der TuS Alsenz tut sich aber auch im Nachwuchs wieder etwas: Nach über zwei Jahren Pause startete die Alsenzer Volleyballriege unter Betreuerin Tatjana Josten Mitte Mai wieder mit einem Jugend-Übungsangebot, aktuell begrenzt auf Mädchen ab neun Jahren. Unterstützt wird das Training durch Aktive und Eltern. Bis zu 25 Mädchen nutzen diese Möglichkeit in der Alsenzer Sporthalle.

Die Teams der Rheinhessenliga

TG Osthofen, VC 2000 Bad Kreuznach, TGM Mainz-Gonsenheim IV und V, VSC Spike Guldental II, TSVgg Stadecken-Elsheim II, TV Nieder-Olm, TuS Alsenz.