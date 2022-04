Die nach etlichen coronabedingten Unterbrechungen vom Volleyballverband angesetzte Saison-Halbrunde neigt sich dem Ende zu. Die Damen der TuS Alsenz haben die letzten beiden Spiele in der Rheinhessenliga vor der Brust. Gegner sind Guldental II und Mainz-Gonsenheim V.

Das Ende März vom Verband abgesetzte Spiel gegen den VSC Spike Guldental II findet bereits am Freitag um 19 Uhr in der Sporthalle der Realschule plus in Langenlonsheim statt. Für Alsenz ist es die letzte Chance, sich vom derzeit fünften Tabellenplatz noch etwas nach vorne zu arbeiten.

Das noch relativ junge aber bereits erfahrene Team aus Guldental, auch bei Jugendmeisterschaften bereits erfolgreich, landete in der bislang letzten gespielten Saison 2019/20 als Aufsteiger auf einem überraschenden dritten Tabellenplatz in der Rheinhessenliga. Alsenz verlor damals Hin- und Rückspiel gegen diesen spielstarken Gegner. Guldental musste zwischenzeitlich seine damalige Spielführerin an die Erste abgeben, blieb ansonsten unverändert, wirkt aber trotz ihrer starken Mittelangreiferin in der aktuellen Spielrunde nicht so stabil wie in der Vergangenheit. Dennoch sieht Alsenz’ Trainer Peter Heß sein Team aufgrund eines erneut nicht vollständigen Kaders vor einer großen Herausforderung und als Außenseiter.

Am Sonntag wartet dann die hochgehandelte TGM Mainz-Gonsenheim V auf Alsenz, die allerdings in ihren beiden Heimspielen Mitte März die Chance auf den Meistertitel überraschend verspielte. Die TGM trat damals nur mit einer Notsechs an. Auf die TuS wartet ein relativ neu zusammengestellter TGM-Kader mit 14 Spielerinnen, darunter viele Studentinnen. Gleich acht Mainzer Akteurinnen haben Gardemaß, so dass die Netzhoheit eindeutig aufseiten von Gonsenheim liegen dürfte, vermutet Peter Heß. Die TuS muss über eine geringe Fehlerquote, über harte platzierte Aufschläge und ein variantenreiches Angriffsspiel kommen, will sie eine Chance gegen die favorisierte TGM haben.